Ein Dachstuhlbrand hat die Feuerwehr Idar-Oberstein am 30. September vor eine große Herausforderung gestellt. Flammen schlugen meterhoch in den Himmel. Auch nach dem erfolgreichen Löschen stand für die Einsatzkräfte noch viel Arbeit an.
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Nachdem der Dachstuhlbrand in der Idarer Hauptstraße endgültig abgelöscht war, rückten Drehleiter und Löschfahrzeug erneut zur Brandnachschau aus. Beide Fahrzeuge waren voll besetzt und einsatzfähig, um einen möglichen Folgealarm jederzeit schnell übernehmen zu können.