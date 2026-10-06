Dachstuhlbrand Idar-Oberstein Was nach dem Großeinsatz noch auf die Feuerwehr zukam Christian Schulz 06.10.2026, 17:00 Uhr

i Vom Dachstuhl in der Idarer Hauptstraße blieb nur noch ein Trümmerfeld übrig. Die Löscharbeiten der Feuerwehren aus Idar-Oberstein und Herrstein in der Nacht waren so gründlich, dass keinerlei Nachlöscharbeiten am Morgen mehr nötig waren. Christian Schulz. Hosser

Ein Dachstuhlbrand hat die Feuerwehr Idar-Oberstein am 30. September vor eine große Herausforderung gestellt. Flammen schlugen meterhoch in den Himmel. Auch nach dem erfolgreichen Löschen stand für die Einsatzkräfte noch viel Arbeit an.

Nachdem der Dachstuhlbrand in der Idarer Hauptstraße endgültig abgelöscht war, rückten Drehleiter und Löschfahrzeug erneut zur Brandnachschau aus. Beide Fahrzeuge waren voll besetzt und einsatzfähig, um einen möglichen Folgealarm jederzeit schnell übernehmen zu können.







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