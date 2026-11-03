Meinung zur Antragsdebatte
Was führt Idar-Obersteiner AfD im Schilde?
Vera Müller
Vera Müller
Jens Weber. MRV

Friede, Freude, Eierkuchen im Idar-Obersteiner Stadtrat? Von wegen. Wenn (mindestens) zwei sich streiten und Weitblick vermissen lassen, freut sich unter Umständen der Dritte und profitiert. Oder geht dieser „Schuss“ der AfD komplett nach hinten los? 

Lesezeit 2 Minuten
Manche hatten es geahnt: Nachdem die CDU sich reumütig zeigt und den Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze zurückzieht, die SPD inhaltlich weiter für ein Stadtspitzen-Trio eintritt, aber dann doch offiziell keine gemeinsame Sache mit der AfD machen möchte, prescht nun die AfD vor und bringt den Antrag, der hohe Wellen bis nach Berlin geschlagen hat, in den Stadtrat ein.
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