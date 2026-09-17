Klare Worte von Friedrich Marx Was erwartet den neuen Idar-Obersteiner Bürgermeister? Vera Müller 17.09.2026, 06:00 Uhr

i Auch Repräsentationstermine gehören für Marx zum Job: Messechef Mirko Arend, die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich und Bürgermeister Friedrich Marx (rechts) eröffneten die elfte Auflage der Idar-Obersteiner Auto-Messe und freuten sich über viele Aussteller und Besucher. Leonhard Stibitz

Klare Ansage des Bürgermeisters Friedrich Marx: „Die Stadtspitze aus zwei Hauptamtlichen ist politisch unumkehrbar. Dabei ist es notwendig, die operative Leitung der Stadtwerke künftig als eigenständige, fachliche Funktion zu verankern.“

Friedrich Marx, Bürgermeister der Stadt Idar-Oberstein, geht im Juli 2027 vorzeitig in Ruhestand. Das heißt: Im Frühjahr 2027 wählt der Stadtrat einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.Unsere Zeitung fragte nach: Was muss ein Bürgermeister der Stadt Idar-Oberstein überhaupt können?







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