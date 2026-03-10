Neuer MIO-Chef Alexander Klein Was die Messe Idar-Oberstein von Mörschied lernen kann Vera Müller 10.03.2026, 07:00 Uhr

i Alexander Klein übernimmt zum 1. April den Posten des Geschäftsführers der Messe Idar-Oberstein. Alexander Klein

Vom 1. April an übernimmt Alexander Klein den Posten des Geschäftsführers der Messe Idar-Oberstein (MIO). Welche Ansätze und Ideen bringt Klein mit? Unsere Zeitung fragte nach.

Vom 1. April an übernimmt der 32-jährige Alexander Klein, der mit Frau und Tochter in Idar-Oberstein lebt, den Posten des Geschäftsführers der Messe Idar-Oberstein (MIO). Neben seiner beruflichen Tätigkeit – seit 2015 arbeitete der gelernte Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei einer mittelständischen Firma mit 70 Beschäftigten in St.







