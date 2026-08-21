Infoabend in Idar-Oberstein Was die geplante Anbindung der Sonnenhöfe bedeutet Stefan Conradt 21.08.2026, 13:00 Uhr

i Rund 75 interessierte Zuhörer und Anlieger kamen zur Infoveranstaltung zur geplanten neuen Anbindung der Sonnenhöfe zwischen Dickesbach und Weierbach in der Messe Idar-Oberstein. Planer Hugo Kern stellte das Projekt zu Beginn vor. Stefan Conradt

Rund 75 Besucher haben sich in der Messe eingefunden, um über die Maßnahme zu diskutieren, die die Sonnenhöfe zwischen Weierbach und Dickesbach vernünftig und legal ans öffentliche Straßennetz anbinden soll. Denn noch immer sind viele Fragen offen.

Großes Interesse, wenig neue Erkenntnisse: Die Infoveranstaltung zur geplanten neuen Anbindung der Sonnenhöfe zwischen Dickesbach und Weierbach lockte am Dienstagabend rund 75 Besucher in die Messe Idar-Oberstein. Auf dem Podium saßen neben OB Frank Frühauf und Bürgermeister Friedrich Marx sowie den Planern die Leitungen fast aller städtischer Ämter – allein das unterstrich den Stellenwert der Maßnahme.







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