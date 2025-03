Auch in den Gewässern des Landkreises Birkenfeld gibt es etliche Fische. Sie brauchen jeweils bestimmte Lebensbedingungen. Wenn diese sich durch den Klimawandel oder Eingriffe des Menschen verändern, kann es für sie dramatisch werden. Nicht umsonst stehen viele Arten auf der Liste der gefährdeten Arten – und es werden immer mehr, verdeutlichten die Referenten beim jüngsten Wasserwissensforum im blauen Klassenzimmer an der Steinbachtalsperre zum Thema „Das verborgene Leben der Fische“ mit dem Untertitel „Eine Expedition unter die Wasseroberfläche“. Das Interesse war riesig: Der Raum war nicht nur mit rund 70 Zuhörern vollbesetzt, die Veranstalter vom Umwelt-Campus Birkenfeld und dem Wasserwissenswerk hatten vielen Interessenten mangels Platz absagen müssen.

Es gibt in Deutschland knapp 200 Fischarten, von denen 113 im Süßwasser vorkommen, berichtete eingangs Wolfram Remmers von der von Prof. Stefan Stoll geleiteten Arbeitsgruppe für interdisziplinären Umweltschutz am Umwelt-Campus, der die 2019 ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe gemeinsam mit dem Wasserwissenswerk organisiert. Anhand einer Karte zeigte er, wie sehr Rheinland-Pfalz und die Nahe-Hunsrück-Region von Gewässern geprägt sind. Ob Tümpel, Bäche, Flüsse, Seen oder auch Talsperren: Sie bieten Fischen ganz unterschiedliche Lebensräume.

Die Bachforelle liebt ein Bett mit Steinen, Kies und Wurzeln

In Quellnähe liegt die Heimat der Bachforelle, die nach dieser Leitart Forellen-Region genannt wird. Gleiche oder ähnliche Bedingungen lieben Groppe, Elritze, Schmerle, Schneider und Bachneunauge. Analog dazu unterscheide man zudem die Äschen-, die Barben- und die Brachsen-Region, wie Stoll erläuterte. Die Bachforelle komme beispielsweise im Schwollbach bei Schwollen und im Traunbach bei Abentheuer vor. Sie benötigt konstant kühles, sauerstoffreiches und sauberes Wasser mit viel Schatten und wenig Wasserpflanzen sowie ein Bett mit Steinen, Kies und Wurzeln, in dem sie viele Schlupfwinkel findet. Fehle nur eine dieser Voraussetzungen, sei der Lebensraum insgesamt ungeeignet – ein Beweis, wie sensibel und komplex Ökosysteme sind.

Breitere Gewässer, weniger Beschattung und mehr Wasserpflanzen kennzeichnen die Äsche-Regionen, zu denen die Ruwer bei Trier oder die obere Nahe zählen. Die Barbe und ihr Gefolge, die sich eher im freien Wasser aufhalten, bevorzugen zum Beispiel die Ahr bei Sinzig und den Mittellauf der Nahe, während Brachsen und Co. die Bedingungen in Rhein, Mosel und im Unterlauf der Nahe zu schätzen wissen.

Querbauwerke sind für viele Fische ein Problem

Zu verschiedenen Lebensphasen – und auch in verschiedenen Jahreszeiten – brauchen Fische verschiedene Strukturen. Generell gilt laut Stoll, was die Zuhörer nicht überraschte: Je natürlicher ein Gewässer ist, desto größer ist die Artenvielfalt. In einem komplett regulierten Bachlauf kommen im Extremfall gar keine Fische vor. Der Referent verwies in diesem Zusammenhang auf die Aktion Blau plus des Umweltministeriums, mit der Renaturierungsmaßnahmen gefördert werden: „Das hilft nicht nur den Fischen, sondern ganz vielen Organismen“, betonte er.

Hochwasser spielen in den Gewässern des Hunsrücks eine besondere Rolle. Sie sind durch schnell steigende Wasserspiegel gekennzeichnet, die aber nicht lange andauern. Verschiedene Fischarten können unterschiedlich gut damit umgehen, wobei es dabei laut Stefan Stoll auch auf die Abflussdynamik ankommt.

Ein Problem sind die in vielen Bächen vorhandenen Querbauwerke, die oft von ehemaligen Mühlen stammen und heute keine Funktion mehr haben. Sie verhindern, dass Fische wandern können. „Das erhöht das lokale Aussterberisiko und erschwert die Neubesiedlung“, unterstrich der Experte, bevor dann Wolfram Remmers und Manuel Müller von der Uni Koblenz verschiedene Arten porträtierten: Bachforelle, Groppe, Äsche, Bachneunauge, Nase und Flussbarsch.

Faszinierende Unterwasseraufnahmen von Stefan Tannenberg

In Rheinland-Pfalz befinden sich rund 25 Prozent der deutschen Forellen-Regionen. Daraus ergibt sich nach Meinung von Stefan Stoll eine besondere Verpflichtung, den unter anderem durch steigende Temperaturen und veränderte Strukturen gefährdeten Raubfisch zu schützen. Bei der Groppe, eine Meisterin der Tarnung, die im Traunbach bei Abentheuer und im Schwollbach bei Wilzenberg-Hußweiler vorkommt, bewachen und pflegen die Männchen das Gelege. Die in Rheinland-Pfalz stark gefährdete Nase tritt in Schwärmen auf und ernährt sich von Algen. Der Flussbarsch mag ruhige Gewässer. Kein Wunder also, dass er auch in der Steinbachtalsperre zu finden ist.

Aufgewertet wurden die Vorträge durch faszinierende Unterwasseraufnahmen des Naturfilmers Stefan Tannenberg aus Koblenz, der zudem spannende Einblicke in seine Arbeitsweise gab.