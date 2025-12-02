Rentiere und ein Nikolaus Was der Weihnachtsmarkt in Birkenfeld zu bieten hat Niels Heudtlaß 02.12.2025, 18:00 Uhr

i Der Weihnachtsmarkt in Birkenfeld sorgte im vergangenen Jahr für großen Andrang. Auch für dieses Jahr ist wieder einiges geplant. Jürgen Schug

Beim Weihnachtsmarkt in Birkenfeld warten wieder einige Highlights auf die Besucher. Livemusik, ein singender Nikolaus und echte Rentiere: Wer nichts verpassen will, erhält hier die wichtigsten Infos zum Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt.

Birkenfeld wird vom Freitag, 5. Dezember, ab 15 Uhr bis Montag, 8. Dezember, wieder in ein Lichtermeer aus verschiedensten Hütten und Ständen getaucht. Denn am kommenden Wochenende beginnt mit dem Weihnachtsmarkt in Birkenfeld die besinnliche Jahreszeit auch in der Kreisstadt.







