Der Hauptausschuss der Stadt Idar-Oberstein hat beschlossen, ebenso wie bereits viele andere Kommunen, die Vorgabe für die neu aufgestellte Feuerwehrförderung des Landes zu erfüllen - und bestellt gleich noch ein Mannschaftstransportfahrzeug mit.
Lesezeit 3 Minuten
Jetzt bekommt also auch Idar-Oberstein einen Feuerwehrbedarfsplan. Das hat der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Dieser Plan ist Voraussetzung dafür, dass weiterhin Fördermittel aus Mainz fließen. Denn die fließen seit Neustem pauschal – das hat Vor- und Nachteile.