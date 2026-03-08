Novum in Idar-Oberstein Was der neue Feuerwehrbedarfsplan vorsieht Stefan Conradt 08.03.2026, 16:00 Uhr

i Nicht erst beim Brand des Treibs-Gebäudes mitten in der Fußgängerzone Oberstein im April 2017 zeigte sich, wie wichtig eine gute Ausrüstung für die Feuerwehr ist. Hosser (Archiv). Hosser

Der Hauptausschuss der Stadt Idar-Oberstein hat beschlossen, ebenso wie bereits viele andere Kommunen, die Vorgabe für die neu aufgestellte Feuerwehrförderung des Landes zu erfüllen - und bestellt gleich noch ein Mannschaftstransportfahrzeug mit.

Jetzt bekommt also auch Idar-Oberstein einen Feuerwehrbedarfsplan. Das hat der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Dieser Plan ist Voraussetzung dafür, dass weiterhin Fördermittel aus Mainz fließen. Denn die fließen seit Neustem pauschal – das hat Vor- und Nachteile.







Artikel teilen

Artikel teilen