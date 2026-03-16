Eine Frage zur Landtagswahl Was brauchen Kitas und Schulen im Kreis Birkenfeld? Stefan Conradt

Niels Heudtlaß

Vera Müller 16.03.2026, 11:00 Uhr

i Im Kreis Birkenfeld werden einige Schulen derzeit saniert oder haben dies bereits hinter sich. Was muss getan werden, um Kitas und Schulen zu einem Ort zu machen, wo Kinder und Jugendliche sich gerne aufhalten? Britta Pedersen/dpa. picture alliance/dpa

Sind die Schulen und Kitas auf einem guten Weg oder muss mehr getan werden? Welche Probleme die Direktkandidatinnen und Kandidaten, die im Kreis Birkenfeld zur Landtagswahl antreten, in der Bildung sehen, und welche Lösungen sie vorschlagen.

An einigen Schulen im Kreis Birkenfeld haben Schüler über Jahre auf einer Baustelle gelernt, der Bau der IGS Herrstein-Rhaunen ist abgeschlossen, am Gymnasium Birkenfeld wird seit Jahren gebaut, die Realschule Plus in Birkenfeld bekommt ein neues Gebäude.







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