Sind die Schulen und Kitas auf einem guten Weg oder muss mehr getan werden? Welche Probleme die Direktkandidatinnen und Kandidaten, die im Kreis Birkenfeld zur Landtagswahl antreten, in der Bildung sehen, und welche Lösungen sie vorschlagen.
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An einigen Schulen im Kreis Birkenfeld haben Schüler über Jahre auf einer Baustelle gelernt, der Bau der IGS Herrstein-Rhaunen ist abgeschlossen, am Gymnasium Birkenfeld wird seit Jahren gebaut, die Realschule Plus in Birkenfeld bekommt ein neues Gebäude.