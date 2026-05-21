Kommunale Wärmeplanung Was bedeutet das neue Heizen für die VG Birkenfeld? 21.05.2026, 09:00 Uhr

i Es war für alle Beteiligten eine rundum gelungene Veranstaltung (von links): Rene Maudet, von der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde mit der kommunalen Wärmeplanung betreut, Lena Maier, Ingenieurin für nachhaltige Energieversorgung von der Firma EMCEL Elisabeth Foit, Diplomingenieurin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Matthias König, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld Thomas Brodbeck

In Birkenfeld wurden die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung für die gesamte Verbandsgemeinde präsentiert: ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer klimafreundlichen, sicheren und bezahlbaren Wärmeversorgung in der Region.

Es waren viele wichtige Informationen, die ruhig, sachlich und anschaulich in der Stadthalle Birkenfeld vorgestellt wurden. Vor knapp 60 Besuchern präsentierte Lena Maier von der Firma EMCEL die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung der Verbandsgemeinde Birkenfeld.







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