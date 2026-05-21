Kommunale Wärmeplanung: Was bedeutet das neue Heizen für die VG Birkenfeld?
Kommunale Wärmeplanung
Was bedeutet das neue Heizen für die VG Birkenfeld?
In Birkenfeld wurden die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung für die gesamte Verbandsgemeinde präsentiert: ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer klimafreundlichen, sicheren und bezahlbaren Wärmeversorgung in der Region.
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Es waren viele wichtige Informationen, die ruhig, sachlich und anschaulich in der Stadthalle Birkenfeld vorgestellt wurden. Vor knapp 60 Besuchern präsentierte Lena Maier von der Firma EMCEL die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung der Verbandsgemeinde Birkenfeld.