Jana Glässer kniet vor einer Bewohnerin des Seniorenzentrums Senterra in Birkenfeld – behutsam legt sie die Manschette des Blutdruckmessgeräts um den linken Arm der Seniorin. Während die Altenpflegerin das Messgerät bedient, kommen die 29-Jährige und die Bewohnerin ins Gespräch.

„Das mag ich an der Arbeit im Seniorenzentrum sehr, dass ich individuell auf die Personen eingehen kann“, sagt Glässer. Die Lieblingsessen und Tagesabläufe, Hobbys und Vorlieben, aber natürlich auch die medizinische Geschichte der Bewohner ihrer Station kenne die Altenpflegerin. Die 29-Jährige schloss im Mai dieses Jahres ihre Ausbildung in dem Seniorenzentrum des Trägers Alloheim in Birkenfeld ab – zum August wird sie dort ihre Arbeit als Pflegefachkraft beginnen.

Im Oktober 2024 hat das Land Rheinland-Pfalz seine Fachkräftestrategie für die Pflege veröffentlicht. Laut dieser fehlen in Rheinland-Pfalz rund 3800 Pflegekräfte – bis 2035 könnte sich diese Zahl verdoppeln, wenn nicht gegengesteuert werde. Gleichzeitig gebe es rund 241.000 pflegebedürftige Menschen in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2035 werde mit einer Zunahme um 16 Prozent auf dann rund 280.000 Pflegebedürftige gerechnet.

Pflegeleiterin: Altenpflege ist oft nicht der „einfache Weg“

„Bei uns sieht es gar nicht so schlimm aus“, sagt Sabine O’Neil, Leiterin Soziale Dienste im Birkenfelder Seniorenzentrum. Das Senterra sei in Sachen Fachkräfte gut aufgestellt. „Wir haben hier gut funktionierende Teams auf unseren Stationen, nur im Krankenfall kann es mal enger werden und zu Unterbesetzung führen“, beschreibt O’Neil die Lage. Doch auch ihr sei aufgefallen, dass sich seit der Generalisierung der Pflegeausbildung mit Stationen in allen Pflegebereichen – von Krankenhaus über Psychiatrie bis eben zum Seniorenzentrum – weniger Personen nach der Ausbildung für die Altenpflege entscheiden würden. Denn die Altenpflege sei oft nicht der „einfache Weg“. „Als Altenpfleger/in lernst du die Bewohner über längere Zeit kennen. Das ist emotional schwer, wenn sie sterben. Im Krankenhaus zum Beispiel ist die Fluktuation höher.“ Umso mehr freue sie sich, wenn junge Menschen wie Glässer sich für die Altenpflege entscheiden würden.

„Als ich mich für den Beruf entschieden habe, wusste ich auch nicht, ob ich mit den Themen Krankheit und Tod von Menschen, die ich über lange Zeit kennengelernt habe, umgehen kann, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen, und es war eine gute Entscheidung“, sagt Glässer. „Es lässt dich nie kalt, aber um den Beruf auszuüben, darfst du es nicht mit nach Hause nehmen.“

i Für den Pflegeberuf braucht es viel Wissen, nicht zuletzt über die vielen Medikamente, die fast alle der Bewohner regelmäßig einnehmen müssen. Niels Heudtlaß

Doch auch wenn natürlich eine professionelle Distanz notwendig sei: „Es kommt so viel an Dankbarkeit von den Bewohnern zurück, du kannst individuell auf sie eingehen und Kontakt pflegen – das ist für mich der große Vorteil zum Beispiel gegenüber der Arbeit im Krankenhaus.“

Ein typischer Tag als Altenpflegerin sieht Glässer zufolge so aus: Medikamente werden morgens vorbereitet, dann folgen die Grundpflege der Bewohner – waschen, versorgen, ankleiden – und das Verabreichen der Medikamente, bevor das Frühstück verteilt wird. Dabei gehören Wundversorgung, Dokumentation des Gesundheitszustandes für Haus- und Fachärzte, der Kontakt zu Apotheken ebenso zu den Aufgaben wie Beratungsgespräche. Bei Letzteren reichten die Themen von medizinischer Prophylaxe – zum Beispiel, wie sich Stürze verhindern lassen – bis zu persönlicheren Angelegenheiten wie dem Kontakt zu Angehörigen.

Über Umwege zur Altenpflegerin

„Ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute sagen, Altenpflege, das sei nur Arsch abwischen. Es steckt so viel mehr dahinter“, sagt Glässer. Jeder Bewohner habe unterschiedliche Bedürfnisse, eine Vergangenheit, die es zu berücksichtigen gelte. „Das macht die Arbeit hier so besonders“, fügt die 29-Jährige mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht hinzu. Jeder Tag sei anders, jeder Bewohner einzigartig.

Das wäre zum Beispiel die Bewohnerin, mit der die Altenpflegerin jeden Morgen bei der Grundpflege zusammen singt. „Das hat sich so ergeben“, erzählt Glässer und schmunzelt. Eines Morgens habe sie das Lied „40 Jahre Flippers“ der Flippers abgespielt, und beide hätten gemeinsam gesungen. „Seitdem singen wir das Lied jeden Morgen.“ Zum Geburtstag besorgt Glässer der Bewohnerin ein Autogramm von Flippers-Sänger Olaf Malolepski. „Das hat sie direkt neben ihrem Bett aufgehängt. Solche Momente sind es, die den Beruf so toll machen.“

Dabei ist Glässer eher über Umwege im Berufsfeld der Altenpflegerin gelandet. „Ich habe zuerst eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht, aber das hat mich nicht erfüllt. Ich wollte etwas Sinnvolles machen, etwas, wo ich abends nach Hause gehe und mich gut fühle“, sagt sie. „Außerdem verdient man in der Pflege besser“, fügt die 29-Jährige mit einem Augenzwinkern hinzu. Also kündigt sie 2018 im Einzelhandel und bewirbt sich initiativ als Pflegeassistentin in Birkenfeld – sie kriegt den Job direkt. „Das war ein Sprung ins kalte Wasser für mich, aber ich habe es noch nicht eine einzige Sekunde bereut.“ 2022 beginnt sie ihre Ausbildung. „Ich wollte mehr Hintergrundwissen, vor allem medizinisches, sammeln.“ Den Satz: „Das könnte ich aber nicht“, höre sie seitdem oft. „Das ist Quatsch. Ich kann nur empfehlen: Probiert es aus, zum Beispiel über ein Praktikum in der Altenpflege.“ Der Kontakt zu den Bewohnern und der Zusammenhalt im Team mache den Beruf trotz teils stressiger Situationen für sie absolut lohnenswert.