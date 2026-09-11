Göttenbachmännchen, Wäschfrau, Schellenmann und Majebritsch sind im wohlverdienten Ruhestand. Nun freuen wir uns auf die Zeit mit unserer neuen Wochenend-Kolumne „Ganz Nahe“, die das Geschehen rund um Idar-Oberstein in vielen Facetten aufgreift.
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OB Frühauf reagiert
Da haben wir die Tage mal spekuliert, wie das so weitergehen könnte mit der Stadtspitze, wer Bürgermeister Friedrich Marx nachfolgt – und überhaupt: Was könnte denn da bei der Urwahl 2030 mit Blick auf den Oberbürgermeister-Posten in Idar-Oberstein passieren?