Kreis Birkenfeld – Ganz Nahe
Warum OB Frank Frühauf sensibel reagiert
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgeminden Herrst
In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgeminden Herrstein-Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder.
Hosser

Göttenbachmännchen, Wäschfrau, Schellenmann und Majebritsch sind im wohlverdienten Ruhestand. Nun freuen wir uns auf die Zeit mit unserer neuen Wochenend-Kolumne „Ganz Nahe“, die das Geschehen rund um Idar-Oberstein in vielen Facetten aufgreift.    

Lesezeit 5 Minuten

OB Frühauf reagiert

Da haben wir die Tage mal spekuliert, wie das so weitergehen könnte mit der Stadtspitze, wer Bürgermeister Friedrich Marx nachfolgt – und überhaupt: Was könnte denn da bei der Urwahl 2030 mit Blick auf den Oberbürgermeister-Posten in Idar-Oberstein passieren?
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