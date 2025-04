Eine furchtbare Entdeckung machte ein Hundebesitzer am 28. September vergangenen Jahres an einem Steilhang oberhalb der Nahe an der Hauptstraße in Idar-Oberstein nahe der „Preußischen Brücke“. In der Böschung lag der Leichnam einer jungen Frau.

Ein Spaziergänger, der seinen Hund ausführte, entdeckte am Samstag, 28. September vergangenen Jahres an einem Abhang an der Hauptstraße in Idar-Oberstein gegenüber der Kläranlage eine verdächtig aussehende Stelle. „Ich dachte, es könnte eine größere Müllablagerung sein – oder ein Körper“, erklärte der Mann, der am zweiten Verhandlungstag im Prozess um die Tötung einer jungen Frau aussagte.

Ging der Täter am Fundort mit Kind und Hund spazieren?

Er verständigte die Polizei über seinen Fund und wurde gebeten, bis zum Eintreffen der Streife zu warten. Dabei machte der Zeuge noch eine interessante Beobachtung. Ein weiterer Hundebesitzer kam in Begleitung eines Kindes vom Parkplatz unten die Straße hoch. Es gab einen knappen Dialog zwischen den Hundehaltern, dann ging der Mann mit Kind und Hund weiter. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei dem Passanten mit Kind um den 32-jährigen Angeklagten, der die Tötung seiner Partnerin bereits gestanden hat. „Ich habe ihn auf einem Profilbild erkannt, damals kam mir sein Gesicht etwas schmaler vor“, erklärte der Zeuge.

Dass es sich bei seiner Entdeckung um eine Leiche handelte, wurde ihm klar, als eine Einsatzkraft nach Absperrband und einer Bergungshülle fragte. Die Bilder von dem Bergungseinsatz an dem steilen Hang, der hinunter zur Nahe reicht, machten in den Sozialen Medien die Runde. Dort sah sie auch ein guter Freund des Opfers, der sich schon Sorgen um den Verbleib der 21-Jährigen gemacht hatte. Er nahm ein Kleidungsstück an der Person wahr, die bei dem aufwendigen Einsatz aus dem Steilhang geborgen wurde, das ihm bekannt vorkam und ging deshalb zur Polizei.

Opfer wollte wieder Umgang mit ihrem Kind

Nachdem er seinen Verdacht mitgeteilt hatte, wurde er gebeten, den Angeklagten anzurufen, um herauszufinden, ob er weiß, wo sich die junge Frau aufhält. „Er wusste es nicht und als ich gesagt habe, frag doch mal bei der Polizei nach, du bist doch ihr Partner, sagte er, er traue sich nicht“, berichtete der Mann, der mit dem Opfer schon lange eine Freundschaft verband. Er sollte auch ihre Wohnung samt Katze übernehmen, da die junge Frau sich entschlossen hatte, mit ihrer kleinen Tochter, die im Januar 2024 geboren worden war, an einer Mutter-Kind-Zusammenführung teilzunehmen.

Das Baby war vom Jugendamt in Obhut genommen und in einer Pflegefamilie untergebracht worden, was der 21-jährigen nach Aussage des Zeugen schwer zu schaffen machte. Mit dem 32-Jährigen habe sie häufig gestritten, wobei der Auslöser meist Eifersucht seitens des Angeklagten gewesen sein soll. Ihrem Freund soll die 21-Jährige auch anvertraut haben, dass ihr Partner ihr gegenüber mitunter handgreiflich geworden sei und dass sie manchmal Angst vor ihm hatte. Bei der Polizei habe der Freund nichts davon erzählt, dass es in der Beziehung Gewalt gegeben habe, hielt Rechtsanwalt Martin Säzler (Idar-Oberstein) fest, der den Angeklagten verteidigt.

Das Verfahren wird am Donnerstag, 10. April fortgesetzt.