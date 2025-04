Niklas Kölling ist der Erste, der ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der VG-Feuerwehr absolviert. Von der Verwaltung bis zur Einsatzzentrale lernt er die Arbeit der Brandbekämpfer kennen. Auch für 2025 bietet die Feuerwehr wieder ein FSJ an.

Zahlreiche große Feuerwehrwagen stehen in der Halle des Feuerwehrhauses in Birkenfeld – bereit zum Einsatz. Zwischen ihnen läuft Niklas Kölling hin und her, zieht die ein oder andere Schublade aus den Autos – prüft, unter Anleitung, ob alle Gerätschaften wirklich einsatzbereit sind. Denn auch das gehört zu den Aufgaben des 19-Jährigen, der aktuell seit dem 1. August 2024 ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Feuerwehr der VG Birkenfeld absolviert.

Das erste FSJ bei der VG-Feuerwehr Birkenfeld

Damit ist Kölling der erste FSJler, den Wehrleiter Lars Benzel für die VG-Feuerwehr eingestellt hat. „Ein FSJ anzubieten war vor einigen Jahren schon mal ein Thema, dann ist es aber etwas im Sand verlaufen“, sagt Benzel. Doch im Sommer 2024 steht auf einmal Kölling auf der Matte des Birkenfelder Feuerwehrhauses, bewirbt sich initiativ für ein FSJ bei der VG-Feuerwehr, dass es bis dahin gar nicht gab. „Ein Glücksfall“, sagt Benzel. „Wir sind sehr froh, wenn junge Leute wie Niklas, die Leidenschaft für die Feuerwehr mitbringen zu uns kommen.“

i Wehrleiter Lars Benzel (rechts) weist den FSJler in die Arbeitsabläufe bei der Feuerwehr ein. Dabei will er Teamfähigkeit und selbständiges Arbeiten vermitteln. Niels Heudtlaß

Und Leidenschaft für die Feuerwehr bringt der 19-Jährige zuhauf mit. Seit er sechs Jahre alt ist, ist er bei der Feuerwehr in Birkenfeld aktiv. Von den Bambinis über die Jugendfeuerwehr bis zur Freiwilligen Feuerwehr in Birkenfeld – die Blaulichtfamilie begleitet Kölling schon sein ganzes Leben. „Das Gefühl helfen zu können, etwas zur Gesellschaft beizutragen und andere vor Gefahren zu schützen, das macht die Feuerwehr für mich besonders und genau zu meinem Ding“, sagt der 19-Jährige. Nach seinem FSJ wird er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter beginnen.

Doch trotz der großen Erfahrung, die er mitbringt, sei das FSJ noch mal beeindruckender für Kölling gewesen. „Die Feuerwehr der ganzen VG – das war dann schon ein bisschen größer, als ich mir das vorher vorgestellt hatte“, gibt er zu.

Von der Verwaltung bis zur Funkzentrale

Kölling sitzt in der Funkzentrale des Birkenfelder Feuerwehrhauses, zeichnet die Funksprüche der Kollegen im Einsatz auf. Rund 200 Einsätze hat der 19-Jährige begleitet, seit er sein FSJ begonnen hat. Das ist seine Hauptaufgabe während der Einsätze, doch manchmal wird er auch abgelöst, um selbst am Einsatz teilzunehmen. Im November des vergangenen Jahres erlebt er seinen ersten Brand als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. „Auf der einen Seite ist ein brennendes Gebäude ein absolut faszinierendes Bild, auf der anderen Seite musst du konzentriert bleiben, den Respekt vor der Sache behalten“, blickt er zurück.

Doch als FSJler bei der VG-Feuerwehr steht nicht nur Action auf dem Programm. „Wir wollen Teamfähigkeit, den Umgang mit Menschen, Konfliktfähigkeit und selbstständiges Arbeiten vermitteln“, erklärt Wehrleiter Benzel.

i Nicht nur im Einsatz, sondern auch am Schreibtisch lernt Niklas Kölling die Arbeit der VG-Feuerwehr kennen. Niels Heudtlaß

Der Tag von FSJler Kölling beginnt um 7 Uhr in der Verwaltung. Verschiedene Schreiben erstellen, Urkunden einpflegen, Telefonlisten erneuern steht auf dem Programm. Auch die Digitalisierung von Alarm, Einsatz und Gebäudeplänen gehört zu den Aufgaben des FSJlers. Für Kölling ein besonderes Highlight: „Dadurch bekomme ich einen tiefen Einblick, wie die Feuerwehr intern funktioniert.“ Natürlich macht nicht immer alles Spaß: „Aber ich habe hier gelernt, Sachen auch einfach durchzuziehen, die nächste spannende Aufgabe wartet schließlich.“

Ist die Verwaltung abgehakt und es steht kein Einsatz in der Funkzentrale an, kümmert sich Kölling um die Pflege des Fuhrparks. „Wir wollen, dass er in alles reinschnuppern kann, ob operativ-technisches Geschäft, Verwaltung oder Einsatzzentrale“, erklärt Benzel. Mit Kölling habe die VG-Feuerwehr ein Experiment gewagt: „Am Anfang haben wir Niklas einfach überall eingesetzt, wo jemand gebraucht wurde, jeder Tag war anders.“ Schließlich sei es auch für den Wehrleiter eine neue Erfahrung gewesen, einen FSJler anzuweisen. Das soll sich für kommende FSJler ändern: „Wir stellen aktuell feste Pläne auf, wo sie wann eingesetzt werden sollen.“

Denn auch in diesem Jahr will die VG-Feuerwehr ab dem 1. August, wenn Kölling sein soziales Jahr beendet hat, wieder ein FSJ bei der Feuerwehr anbieten. Bewerbungsschluss dafür ist der 16. Mai. Die Bewerber sollten zwischen 18 und 27 Jahren alt sein, Grundkenntnisse in MS Office und die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten mitbringen.