Feuerwehr sieht Bedarf Warum Feuerwehr-Übungsturm in Birkenfeld gebraucht wird Niels Heudtlaß 02.11.2026, 16:47 Uhr

i Der Übungsturm, der in Birkenfeld entstehen könnte und den sich die Feuerwehr wünscht, ist diesem sehr ähnlich. Bernd Wüstneck. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Feuerwehr hat wenige Alternativen, um zum Beispiel die Rettung aus Gebäuden oder aus Höhen und Tiefen zu üben. Der Übungsturm sei immer verfügbar und biete reale Bedingungen, sagt Feuerwehrausbilder Steven Wilson.

Das Feuerwehrhaus in der Brückener Straße Birkenfeld soll eine neue Logistikhalle bekommen. Der Bauantrag für die neue Halle liegt derzeit bei der Kreisverwaltung in Bearbeitung – inklusive eines Übungsturms auf dem Gelände in Birkenfeld. „Wir wollten uns diese Möglichkeit offenhalten, den Turm zu bauen“, erklärt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, Matthias König (Freie Wähler).







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