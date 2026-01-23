In Idar-Oberstein geboren
Warum es Julian Hagner wieder in die USA zieht
Julian Hagner am Fuße der Felsenkirche. Auch wenn er sich freute, seine Eltern wiederzusehen, hält es ihn nicht mehr in der Edelsteinstadt. Er blickt zuversichtlich in die Zukunft, die ihn wieder in die USA zieht.
Leonhard Stibitz

Der junge Mann blickt auf eine bewegende Lebensgeschichte mit beruflichen Erfolgen und privaten Veränderungen zurück. Eigentlich stammt er aus der Edelsteinstadt. Doch er möchte bald wieder zurück nach Amerika.

Lesezeit 3 Minuten
Der Mann hat es drauf. Das Online-Magazin „Voyage Raleigh“ stellte ihn als „Rising Star“ vor. Raleigh (North Carolina) war die bislang letzte Station Julian Hagners in den Vereinigten Staaten. Er wurde 1989 in Idar-Oberstein geboren. Hagners sind eine sehr sportliche Familie.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren