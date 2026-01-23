In Idar-Oberstein geboren Warum es Julian Hagner wieder in die USA zieht Leonhard Stibitz 23.01.2026, 12:00 Uhr

i Julian Hagner am Fuße der Felsenkirche. Auch wenn er sich freute, seine Eltern wiederzusehen, hält es ihn nicht mehr in der Edelsteinstadt. Er blickt zuversichtlich in die Zukunft, die ihn wieder in die USA zieht. Leonhard Stibitz

Der junge Mann blickt auf eine bewegende Lebensgeschichte mit beruflichen Erfolgen und privaten Veränderungen zurück. Eigentlich stammt er aus der Edelsteinstadt. Doch er möchte bald wieder zurück nach Amerika.

Der Mann hat es drauf. Das Online-Magazin „Voyage Raleigh“ stellte ihn als „Rising Star“ vor. Raleigh (North Carolina) war die bislang letzte Station Julian Hagners in den Vereinigten Staaten. Er wurde 1989 in Idar-Oberstein geboren. Hagners sind eine sehr sportliche Familie.







