Seit rund 50 Jahren finden Mauersegler und Schwalben in mehr als 30 künstlichen Nestern bei Alfred Schinnerer einen Platz für den Sommer. Damit will der 86-Jährige auch zum Erhalt der Vogelarten beitragen.

Über einem Haus in Leisel kreisen zahlreiche Vögel, bis ans Ende der Straße ist das Zwitschern und Singen der Tiere zu hören. Immer wieder stoßen einige der Mehlschwalben und Mauersegler auf das Haus hinab, andere erheben sich von der Hauswand in die Höhe. Denn an der Wand und unter dem Dachvorsprung befinden sich mehr als 30 Nester für die beiden Vogelarten. Bereits vor 50 Jahren begann Alfred Schinnerer sein Haus mit den Schwalben und Mauerseglern zu teilen, über die Zeit kamen immer mehr hinzu. „Ich habe sie damals beobachtet, wie einige von ihnen ums Haus geflogen sind, und das hat mich fasziniert“, sagt Schinnerer. Er habe außerdem gesehen, wie die Vögel versuchten, Nester zu bauen – erfolglos. „Spatzen haben die Nester immer wieder zerstört“, berichtet der 86-Jährige. Das wollte der Leiseler verhindern und beginnt Nester teils zu kaufen, teils gemeinsam mit einem Nachbarn anzufertigen. Heute hängen 34 Nester an seinem Haus – 20 kleine, kugelförmige direkt unter dem Dachsims für die Mehlschwalben, 14, in Form von Balken mit mehreren kleinen Eingängen, an der Hauswand, ideal für Mauersegler.

Einblicke in die Nester der Vögel

Indem Schinnerer Vogelstimmen-CDs abspielt, lockt er die Vögel an. „Erst kamen nur einige, über die Jahre sind es immer mehr geworden“, berichtet der Vogel-Fan. „Die Schwalben und Mauersegler sind zu meinem größten Hobby geworden.“

i Rund um sein Haus und darüber beobachtet Alfred Schinnerer den Flug der Mauersegler und Mehlschwalben. Niels Heudtlaß

Schinnerer ist auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, die Natur habe schon immer eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. „Ich habe das im Blut“, sagt er lachend. Vögel hätten ihn immer schon sehr interessiert – die Mehlschwalben und Mauersegler seine Leidenschaft erweckt. „Es macht einfach Spaß ihnen zusehen – ihr Flug, besonders der Mauersegler, ist eine wahre Pracht.“ Bei ihren Flugmanövern können Mauersegler im Sturzflug Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h erreichen. „Die Mauersegler fliegen in Schwärmen in atemberaubender Geschwindigkeit über die Häuser und erfreuen uns mit ihrem charakteristischen Gesang“, sagt Schinnerer. Charakteristisch für den Jagdflug der Mehlschwalben, die sich von Insekten ernähren, ist ein häufiges, abruptes Hochsteigen mit schwirrenden Flügelschlägen. „Es ist ein schöner Anblick, wenn sie ums Haus kreisen und nach Nahrung suchen“, beschreibt es Schinnerer.

i Mehr als 30 Nester hängen an Schinnerers Haus in Leisel. Die runden Nester unter dem Dachsims bewohnen die Schwalben, die balkenförmigen sind ideal für Mauersegler. Niels Heudtlaß

Doch seit rund zehn Jahren beobachtet Alfred Schinnerer gemeinsam mit seiner Frau Birgit Schinnerer nicht mehr nur im Flug. In den Nestern der Mauersegler hat der 86-Jährige Kameras angebracht – die Schwalbennester seien zu klein, um dort dasselbe zu tun. Verknüpft sind Video und Ton mit einer App auf dem Smartphone, so kann das Paar „ihre“ Vögel jederzeit im Livestream verfolgen. Die Mauersegler begleiten sie sogar in den Urlaub. „Wir fahren jedes nach Holland. Abends, nach den Aktivitäten, machen wir es uns mit einem Glas Wein gemütlich und schauen gemeinsam zu, was die Mauersegler so treiben“, erzählt Birgit Schinnerer. Sie unterstütze das Hobby ihres Mannes. „Ich schaue den Vögeln gern zu, aber der Rest von Anbringung der Nester über das Anlocken der Vögel bis zur Reinigung – das ist seine Sache“, sagt sie mit einem Lachen.

Der Bestand von Mauerseglern und Mehlschwalben geht zurück

Denn natürlich bringt das Vogel-Hobby auch Arbeit mit sich. Das sei allerdings kein allzugroßer Aufwand, meint Alfred Schinnerer. Im Herbst, wenn die Vögel unterwegs zu ihrer Winterresidenz sind, müssten die Nester gereinigt werden. Im Sommer, wenn die Schwalben und Mauersegler in Leisel wohnhaft sind, bringt der 86-Jährige Plastikplatten unter den Nestern an, um den Kot aufzufangen. Auch diese müssten regelmäßig gesäubert werden. „Es macht keinen Spaß, wenn du alles perfekt und schön hast, die Natur und dazu gehört eben auch der Kot, braucht ihren Platz“, sagt Schinnerer.

Denn er betreibe das Hobby nicht ausschließlich zur eigenen Freude. „Der Bestand beider Vogelarten, die jeden Sommer hier zu uns kommen, geht zurück, sagt der Leiseler. Er wolle seinen Teil leisten, um zum Erhalt beizutragen.

Auch wenn die Mehlschwalbe mit einem Gesamtbestand von mindestens 10 Millionen Brutpaaren noch immer zu den häufigsten Vögeln Mitteleuropas zähle, habe ihr Bestand in den meisten Ländern erhebliche Einbußen erlitten. In Deutschland gehe ihre Zahl seit Jahren kontinuierlich zurück und liege heute zwischen 820.000 und 1.400.000 Brutpaaren, heißt es auch seitens des Nabu. Das Anbringen von Nisthilfen könne lokal zur Bestandsverbesserung führen, urteilen die Naturschützer.

i Mit seinen Nestkameras kann Alfred Schinnerer sich die Mauersegler jederzeit im Livestream anschauen. Alfred Schinnerer

Der Mauersegler gilt, wie auch die Mehlschwalbe in Deutschland derzeit nicht als gefährdet. Allerdings machen Insektenschwund und Nistplatzmangel auch den Mauerseglern zu schaffen. Laut Nabu gehört er mit einem Bestandsrückgang von 6,7 Prozent zu den „Sorgenkindern der heimischen Vogelwelt“. „Auch der Mensch ist indirekt ein Feind der Mauersegler, durch die Zerstörung von Nistplätzen zum beispiel bei Altbausanierungen bedrohen wir ihren Lebensraum“, sagt auch Schinnerer. Nabu empfiehlt zum Schutz der Art auch hier genau das, was Schinnerer nun seit 50 Jahren tut: das Anbringen künstlicher Nester.