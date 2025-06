Erneut wird auf der Hochmoselbrücke gearbeitet, was auch eine Sperrung zur Folge hat. Was ist der Grund?

Lösnich/Longkamp. Wer von Lösnich aus in Richtung Hochmoselübergang fährt, der muss dieser Tage achtgeben. Denn gleich beim Auffahren auf die Brücke muss er sich einreihen, die ansonsten zweispurige Fahrbahn ist jetzt einspurig. Schon wieder eine Baustelle? Wir haben nach den Gründen gefragt – und wie lange die Arbeiten hier andauern sollen.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) teilt mit, es handele sich um Gewährleistungsarbeiten, die von der Baufirma geleistet werden müssen, weil sich Fehler eingeschlichen hatten, deren Folgen sich nun zeigen. Innerhalb von fünf Jahren ist es noch möglich, eine Ausbesserung einzufordern, erklärt der LBM. In dieser Zeit hafte das Bauunternehmen für auftretende Mängel an der Brücke, wie sie bei der letzten Hauptuntersuchung festgestellt worden seien.

Allerdings handele es sich nur um kleinere, statisch nicht relevante Mängel und zwar am Stahlüberbau und an den Betonpfeilern. Im Beton der Pfeiler seien kleine Risse festgestellt worden, die – abhängig von der Rissbreite – geschlossen werden müssen. Außerdem gebe es kleinere Lackschäden an der Beschichtung. „An diesen Stellen wird die Lackierung nachgearbeitet oder erneuert, damit diese kleinen Mängel später nicht zum Problem werden“, teilt der LBM mit.

Dennoch „beträgt die Ausführungszeit aufgrund der außergewöhnlichen Dimensionen des Bauwerks (Höhe, Länge und Gesamtfläche) mehrere Monate“, erklärt der Landesbetrieb. Es sei nur diese eine Fahrspur in Fahrtrichtung Wittlich gesperrt, die Überholspur bleibe frei. „Zwecks Einsatz eines Brückenunterfahrgeräts muss zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit des Bedienpersonals eine Einengung der Fahrbahn erfolgen“, sagt der LBM. Damit bleibe die Verkehrsbeeinträchtigung gering.

Aktuell rechnet die Behörde damit, dass die Baustelle auf der B50 bis Ende September andauert. Eine Vollsperrung sei derzeit nicht vorgesehen.