Lieferprobleme und Kälte Warum der Birkenfelder Apothekerbrunnen noch fehlt Niels Heudtlaß 27.01.2026, 16:27 Uhr

i Aktuell steht der Brunnen nur teilweise wieder vor der Hirsch-Apotheke. Aufgrund der Kälte kann der Aufbau nicht vollständig durchgeführt werden. Niels Heudtlaß

Derzeit kann das Birkenfelder Kulturdenkmal nicht wieder aufgestellt werden. Grund dafür ist unter anderem die Kälte. Auch bei der Restaurierung kam es zu Verzögerungen.

Eigentlich sollte der Apothekerbrunnen bereits im September wieder an seinen angestammten Platz vor der Hirsch-Apotheke in Birkenfeld zurückkehren. Doch die Restaurierung des Birkenfelder Kulturdenkmals aus dem 19. Jahrhundert verzögert sich. Aktuell steht vor der Hirsch-Apotheke eine Absperrung, hinter der Teile des Brunnens bereits wieder aufgebaut sind.







Artikel teilen

Artikel teilen