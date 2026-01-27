Derzeit kann das Birkenfelder Kulturdenkmal nicht wieder aufgestellt werden. Grund dafür ist unter anderem die Kälte. Auch bei der Restaurierung kam es zu Verzögerungen.
Eigentlich sollte der Apothekerbrunnen bereits im September wieder an seinen angestammten Platz vor der Hirsch-Apotheke in Birkenfeld zurückkehren. Doch die Restaurierung des Birkenfelder Kulturdenkmals aus dem 19. Jahrhundert verzögert sich. Aktuell steht vor der Hirsch-Apotheke eine Absperrung, hinter der Teile des Brunnens bereits wieder aufgebaut sind.