Die Bengel-Sammlung liefere nun auch „faszinierende Einblicke in die Kunstgeschichte“ an einem Ort, der selbst „faszinierende Einblicke in die Industriegeschichte“ erlaube – Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck gefällt, was in Oberstein passiert.
Der Grundstein ist gelegt: Noch bis Sonntag ist in der Villa Bengel die Ausstellung „Von der Sprache der Steine“, unter anderem mit einer Sammlung der verstorbenen Edelsteinkünstler Bernd und Tom Munsteiner, dessen Sohn Philipp sowie Werner und Dieter Lorenz zu sehen.