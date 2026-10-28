Alexander Lewin Gymnasium
Warum das Gymnasium Birkenfeld umbenannt werden soll
Links auf dem Schild ist derzeit noch Gymnasium Birkenfeld zu lesen. Abhängig von der Entscheidung des Kreistags im Jahr 2027 kö
Links auf dem Schild ist derzeit noch Gymnasium Birkenfeld zu lesen. Abhängig von der Entscheidung des Kreistags im Jahr 2027 könnte hier ein neuer Name angebracht werden.
Niels Heudtlaß

Der Kreistag wird erst 2027 über die Umbenennung entscheiden. Das sind die Argumente der Schule für den neuen Namen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Entscheidung zur Umbenennung des Gymnasiums Birkenfeld wird im Jahr 2027 getroffen. Im Schulträgerausschuss des Kreises hatten Vertreter des Gymnasiums Birkenfeld im September ihre Pläne zur Benennung des Gymnasiums nach dem letzten Landesrabbiner des oldenburgischen Landesteils Birkenfeld, der wahrscheinlich im Jahr 1942 im Vernichtungslager Auschwitz von den Deutschen ermordet wurde, vorgestellt.
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