2009 gründete das Ehepaar Grün den Wohnmobilstellplatz mit viel eigener Arbeit auf einem Acker. Nun wird er regelmäßig von Szeneportalen ausgezeichnet und von Campern gelobt. Dabei wird nicht nur die Aussicht hervorgehoben.

Wie eine weiße Decke schmiegt sich der Nebel am frühen Morgen an die Berge und Bäume – außer Vogelzwitschern ist kein Laut zu hören. Kommt die Sonne hervor, bietet sich ein Ausblick bis Baumholder und Idar-Oberstein – mit etwas Fantasie erkennt ein aufmerksamer Beobachter vielleicht sogar die Umrisse der Felsenkirche in der Ferne. Auch wegen dieses Ausblicks gehört der Höhenblick in Oberbrombach zu den schönsten und beliebtesten Wohnmobilstellplätzen in Deutschland. Zumindest, wenn es nach zahlreichen Fach- und Szeneportalen geht.

Die Zeitschrift Pro-Mobil machte den Höhenblick 2019 zu ihrem Stellplatz des Jahres. Ende Juli dieses Jahres teilte das Internetportal Campercontact, eine Art Booking für Wohnmobilstellplätze, den Betreibern des Oberbrombacher Wohnmobilstellplatzes Walter und Hannelore Grün mit: „Ihr Stellplatz gehört zu den best bewerteten Wohnmobilstellplätzen Deutschlands“. 4,55 von 5 Sternen vergaben die Camper auf der App und Internetseite des Portals. Mit Beschreibungen wie „Die Lage ist eine 10“, „Wunderschöne Aussicht“ loben die Nutzer den besonderen Ort. Aber nicht nur die Aussicht wird hervorgehoben – häufig sind auch Bewertungen, wie „Freundliche Leute“, „super sympathische Besitzer“, „sehr nettes Betreiberehepaar“, zu lesen.

Aus einem Acker wird ein Wohlfühlort

„Ich glaube, es ist nicht nur die Aussicht, sondern das Gesamtpaket, dass die Leute überzeugt, und dazu gehört besonders der persönliche Kontakt“, sagt Hannelore Grün. Einige Wohnmobilstellplätze in Europa seien bereits automatisiert, immer mehr würden nachziehen. „Wir sind Rentner, sind meist den ganzen Tag vor Ort und ansprechbar, das wissen die Leute zu schätzen“, fügt Walter Grün hinzu. „Der Kontakt zu den Gästen ist auch für uns etwas Schönes, das hält im Alter agil, wenn du jeden Tag neue Menschen kennenlernst“, sagt der 82-Jährige.

i Die Hütten im Zentrum des Wohnmobilstellplatzes errichtete Walter Grün größtenteils in Eigenarbeit. Niels Heudtlaß

Und die Grüns kennen sich aus in der Wohnmobilszene, wissen, was die Wohnmobilreisenden sich wünschen: Seit rund 40 Jahren ist das Ehepaar selbst regelmäßig mit ihrem Wohnmobil unterwegs. Was diese Art zu reisen so besonders macht? „Die Freiheit“, sagt Hannelore Grün. „Du landest an Orten, die viele Touristen nicht zu sehen bekommen, hast mehr Kontakt zu den Einheimischen und kannst die Umgebung besser erkunden als von einem Hotel aus“, ergänzt Walter Grün. 2009 gründet das Paar den Wohnmobilstellplatz Höhenblick. „Damals war hier alles Acker“, blickt Walter Grün zurück. Die Arbeiten, um aus dem Acker einen Ort zu machen, an dem Camper sich wohlfühlen, habe er zu großen Teilen selbst übernommen. Sogar das Holz für die Hütten schlägt der Stellplatzbetreiber eigenhändig im Wald. 2009 entsteht die erste kleinere Hütte, für den Empfang der Gäste. 2014 kommt eine große Hütte hinzu, mit Aufenthaltsraum und Küche. Nur für die Dacharbeiten kauft Familie Grün sich Hilfe von Handwerkern ein.

Rund 6000 Gäste besuchen jedes Jahr Oberbrombach﻿

Heute verströmt der Höhenblick einen ganz eigenen Wild-West Charme: Am Eingang zum Platz befindet sich eine weitere kleine Hütte, darin stehen Schaufensterpuppen, vertieft in eine Barszene, die einem John-Wayne-Western entspringen könnte. An den rustikalen Holzhütten im Zentrum des Höhenblicks hängen Pferdesattel, Pistolen, Gewehre und allerlei Werkzeug aus einer vergangenen Zeit – Cowboys aus Holz bewachen die Veranden der beiden großen Hütten. „Es hat mit einem Zufall begonnen: Ich habe einen Sattel auf dem Sperrmüll gefunden und ihn aufgehängt“, erzählt Walter Grün mit einem Lachen.

i Zwei Cowboys aus Holz bewachen den Eingang zum Aufenthaltsraum - ein Stammgast hat sie für die Grüns angefertigt. Niels Heudtlaß

Ein Gast habe gefragt, ob Grün solche Gegenstände sammle, und ihm weitere Deko im Wild-West-Stil geschenkt. „Immer wieder bringen Gäste Dekomaterial aus ihren eigenen Sammlungen mit, ein Stammgast hat die Holzcowboys selbst hergestellt“, erzählt Grün. Auch er selbst beginnt auf Flohmärkten nach Deko im Wild-West Stil Ausschau zu halten – die Werkzeuge kommen aus einer aufgelösten Sammlung des Birkenfelder Landesmuseums. Eine steinerne Feuerstelle, ein rustikaler, großer Ofen und ein Grillplatz warten ebenfalls auf die Gäste.

i Eine Barszene aus dem wilden Westen - inszeniert mit Schaufensterpuppen - begrüßt die Camper auf dem Wohnmobilstellplatz. Niels Heudtlaß

Jeden Morgen weht der Duft frischer Brötchen über den Platz, die eine Bäckerei aus Birkenfeld anliefert – freitags und samstags steigt Rauch auf vom Höhenblick, wenn die Familie Grün Spießbraten für ihre Gäste zubereitet. Der Aufwand spiegelt sich nicht nur in den hohen Bewertungen wider. „Durchschnittlich 6000 Gäste dürfen wir jedes Jahr begrüßen, darunter viele Stammgäste“, sagt Hannelore Grün. Von Flensburg bis Bayern, aber auch aus den Niederlanden und Belgien und manchmal Skandinavien und Großbritannien würden die Wohnmobil-Fans anreisen.

Warum die Grüns sich entschieden haben, ihr Rentenleben mit der Führung eines Wohnmobilstellplatzes zu verbringen? „Irgendwann kommt die Zeit, wo wir zu alt sein werden, um selbst mit unserem Wohnmobil zu verreisen. Aber wir wollten auf jeden Fall Teil der Szene bleiben“, sagt Walter Grün. Diese Zeit ist aber noch nicht gekommen: Die diesjährige Sommerreise hat das Ehepaar bereits geplant – natürlich mit dem Wohnmobil.