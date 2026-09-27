Kreis Birkenfeld – Ganz Nahe Warum Bruce Willis (k)einen Platz verdient Peter Bleyer

Niels Heudtlaß

Vera Müller 27.09.2026, 08:14 Uhr

i In unserer Wochenend-Kolumne Ganz Nahe präsentieren wir die Randnotizen rund um Idar-Oberstein sowie die Verbandsgemeinden Herrstein-Rhaunen, Birkenfeld und Baumholder. Hosser

Es weht ein Hauch von Hollywood durch unsere neue Kolumne: Es geht um die Frage, ob ein Platz in Idar-Oberstein nach Filmstar Bruce Willis benannt werden sollte? Eine Bürgerin findet eine klare Antwort. Und auch in Birkenfeld werden Straßen benannt.

Tag der Kinderrechte Am 20. September, dem Tag der Kinderrechte, stand auch in diesem Jahr ein grundlegendes Thema im Mittelpunkt: Jedes Kind hat das Recht, sicher und ohne Gewalt aufzuwachsen. Aus Sicht des Frauenhauses Idar-Oberstein ist dieser Tag besonders wichtig.







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