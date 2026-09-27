Es weht ein Hauch von Hollywood durch unsere neue Kolumne: Es geht um die Frage, ob ein Platz in Idar-Oberstein nach Filmstar Bruce Willis benannt werden sollte? Eine Bürgerin findet eine klare Antwort. Und auch in Birkenfeld werden Straßen benannt.
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Tag der Kinderrechte
Am 20. September, dem Tag der Kinderrechte, stand auch in diesem Jahr ein grundlegendes Thema im Mittelpunkt: Jedes Kind hat das Recht, sicher und ohne Gewalt aufzuwachsen. Aus Sicht des Frauenhauses Idar-Oberstein ist dieser Tag besonders wichtig.