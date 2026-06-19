Verkehr auf der Naheüberbauung Wartezeiten nach Feintuning an den Ampeln verringert Sascha Saueressig 19.06.2026, 17:00 Uhr

i Die Autofahrer müssen sich seit Mittwoch umstellen, nachdem die Verkehrsführung auf der Naheüberbauung für den Bauabschnitt zwischen Sparkasse und der Abzweigung zur B422 geändert worden ist. Christian Schulz. Hosser

Der erste Umstellungsschock ging vorbei: Die Autofahrer haben sich mit der neuen Verkehrsführung zwischen der Abzweigung zur Otto-Decker-Straße und der B422 arrangiert. Rückstaus lassen sich aber nicht ganz vermeiden.

Die Umstellung der Fahrtrichtung an der Baustelle der Naheüberbauung nach Birkenfeld zwischen Otto-Decker-Knoten bis Verkehrsknoten B422 auf die Gegenfahrbahn hat am Mittwoch zu einigen Schwierigkeiten bei der Umgewöhnung geführt. Doch die Rückstauungen in den Stoßzeiten haben sich inzwischen vermindert, berichtet das Baubüro Idar-Oberstein.







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