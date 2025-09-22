Versuchte Vergewaltigung War es ein Rücktritt von der geplanten Tat? Günter Schönweiler 22.09.2025, 09:00 Uhr

i Amtsgericht Idar-Oberstein Thomas Brodbeck

Warum der Angeklagte beim Prozess um eine versuchte schwere Vergewaltigung in Birkenfeld mit der vollen Härte des Gesetzes leben muss – eine Analyse.

Am Schöffengericht Idar-Oberstein ist am zweiten Prozesstag, nach rund acht Stunden Gesamtverhandlung, ein Strafprozess wegen versuchter schwerer Vergewaltigung zu Ende gegangen. Unter Vorsitz von Richter am Amtsgericht Dr. Marcel Oberländer fiel das Urteil gegen einen 26-jährigen syrischen Asylanten, der seit fast sechs Monaten in der JVA Rohrbach in Untersuchungshaft sitzt: Der Mann erhielt zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung (wir ...







Artikel teilen

Artikel teilen