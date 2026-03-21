Händlerumfrage Wann ist das E-Auto für mich das Richtige? Leonhard Stibitz 21.03.2026, 17:00 Uhr

i Bei der Automesse in Idar-Oberstein fanden die Renault Retromodelle R5 und R4 große Aufmerksamkeit. Beide vom Design her sehr gelungenen Wiederauflagen der Klassiker gibt es nur rein elektrisch. Leonhard Stibitz

Bei der E-Mobilität hapert es in Deutschland. Die Zulassungszahlen liegen weit hinter den Erwartungen zurück. Aufgrund der hohen Spritpreise denken aber jetzt mehr Menschen darüber nach, dem Verbrenner den Rücken zu kehren. Wir haben Händler befragt.

Die Firma Lohner aus Wien brachte 1900 den Lohner Porsche auf den Markt – es war das erste Auto mit Radnabenelektroantrieb. Da aber die Batterien damals mehrere Tage zum Laden brauchten, erfand Ferdinand Porsche „nebenbei“ noch den Range-Extender, zwei Benzinmotoren, welche die Batterien aufluden.







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