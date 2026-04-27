Knapp 30 Wanderer erkundeten die Pfade entlang der Retsche sowie Abschnitte der Traumschleife Gräfin Loretta, des Nahesteigs und des Sonnenberger Rundwegs. Am Ziel angekommen ging das Schlemmen los.
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Prächtiger hätte die Eröffnung der Wandersaison des Verschönerungsvereins Sonnenberg-Winnenberg nicht starten können. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich knapp 30 Wandersleute am Dorfplatz ein. Geführt wurde die Tour von Renate Schmidt, die bewusst eine leichte Strecke gewählt hatte.