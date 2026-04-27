Verschönerungsverein legt los Wandersaison in Sonnenberg-Winnenberg eröffnet Thomas Brodbeck 27.04.2026, 07:00 Uhr

i Es war eine großartige und abwechslungsreiche Gelegenheit, die Schönheit der Natur mit allen Sinnen bei bestem Wanderwetter entlang schmaler Pfade zu genießen. Nicht ohne Grund ist der Nahesteig ein Premium-Wanderweg. Thomas Brodbeck

Knapp 30 Wanderer erkundeten die Pfade entlang der Retsche sowie Abschnitte der Traumschleife Gräfin Loretta, des Nahesteigs und des Sonnenberger Rundwegs. Am Ziel angekommen ging das Schlemmen los.

Prächtiger hätte die Eröffnung der Wandersaison des Verschönerungsvereins Sonnenberg-Winnenberg nicht starten können. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich knapp 30 Wandersleute am Dorfplatz ein. Geführt wurde die Tour von Renate Schmidt, die bewusst eine leichte Strecke gewählt hatte.







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