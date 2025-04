Wander-Opening am Nahesteig in Sonnenberg-Winnenberg

Der Heimat- und Verschönerungsverein Sonnenberg-Winnenberg lud ein, die Schönheit der Natur zu erleben und die Wanderzeit am Nahesteig zu beginnen. Mit geführten Wanderungen machte der Verein beim Opening Lust auf den Premium-Wanderweg.

i Einige der Wanderfreunde waren auch mit ihren Hunden unterwegs, die dabei mindestes soviel Freude hatten wie ihre Herrchen und Frauchen. Thomas Brodbeck

Es war ein Traumstart in die Wandersaison: das Wander-Opening am vergangenen Samstag am Nahesteig. Zum dritten Mal organisierte der Heimat- und Verschönerungsverein Sonnenberg-Winnenberg im Team mit der Touristeninformation Birkenfeld und Baumholder nicht nur zwei organisierte Wanderungen, sondern sorgte auch für eine perfekte kulinarische Versorgung mit Kaffee, selbst gemachtem Kuchen und leckeren Würstchen mit Bier und Limonaden.

Schönes Wandererlebnis auf dem Premiumweg

Am Vormittag führten Renate Schmidt sowie Susanne und Klaus Zimmermann über den Lorettaweg und den Nahesteig Richtung Oberbrombacher Wald. Über Winnenberg ging es dann als Teil des Sonnenberger Rundweges wieder zurück zum Treffpunkt am Gemeindeplatz. Am Nachmittag gab es eine Führung von Dieter Wudick rund um Sonnenberg, Kronweiler und den Nahesteig. Es war eine großartige und abwechslungsreiche Gelegenheit für die insgesamt über 50 Wanderfreunde, die Schönheit der Natur mit allen Sinnen bei bestem Wanderwetter zu genießen.

i Die Organisatoren vom Heimat- und Verschönerungsverein Sonnenberg-Winnenberg freuten sich mit vielen begeisterten Wanderfreunden auf den Traumstart in die Wandersaison. Thomas Brodbeck

Nicht ohne Grund ist der Nahesteig schon seit einiger Zeit ein Premium-Wanderweg. Um diese begehrte Auszeichnung zu erhalten, die vom Deutschen Wanderinstitut vergeben und regelmäßig überprüft wird, werden harte Kriterien verlangt: „Sie müssen hervorragend markiert sein und einen besonders hohen Erlebniswert bieten. Auf diesen Premium-Wanderwegen ist ein ausgewogenes, schönes Wandererlebnis garantiert. Angenehme Wegbeläge und Pfade, eine ausgesuchte Dramaturgie mit tollen Aussichten, schönen Waldbildern, Gewässern, Felsstrukturen, gepflegten Rast- und Ruheplätzen, kulturhistorischen Kleinoden und vielen anderen Abwechslungen machen die Wanderungen auf diesen Wegen zu einem besonderen Vergnügen“, beschreibt Jürgen Schmeißer vom Deutschen Wanderinstitut die Anforderungen. Jeder und jede der gut ein Dutzend Wanderfreunde, die von Sonnenberg starteten, konnte ohne Zweifel bestätigen, dass der Nahesteig das Prädikat verdient: Über schmale Pfade, entlang von Bächen und der Nahe, durch alten Baumbestand und entlang von Biotopen führte der Weg. Einige der Wanderfreunde waren auch mit ihren Hunden unterwegs, die dabei mindestens so viel Freude hatten wie ihre Herrchen und Frauchen. “Es hat Spaß gemacht und war ein wunderbarer Tag", so die einhellige Meinung der Teilnehmer.

Premium-Ehrenamt am Nahesteig

Am Anfang der Wanderung von Sonnenberg ging es hinab über die sogenannte „Ritsche“. Die Einheimischen gaben einem schmalen, steilen Pfad zwischen den Häusern diesen Namen. Es war die Abkürzung zum ehemaligen Bahnhof, über den so mancher in der Früh hetzte, wenn er verschlafen hatte, um in letzter Sekunde noch den Zug zu erreichen. Und abends nach der Arbeit bedurfte es eines letzten Kraftaktes, den steilen Weg hinauf zu erklimmen.

Der Heimat- und Verschönerungsverein ist auch Wegpate für den Nahesteig innerhalb der Grenzen Sonnenbergs. „Und natürlich wird alles von uns ehrenamtlich organisiert, viele der knapp 100 Mitglieder packen tatkräftig mit an, wenn es was zu tun gibt“, so Günter Spreier, Vorsitzender des Vereins. Ebenfalls von dem Verein wird einmal im Monat im Gemeindehaus ein Mittagstisch zum Selbstkostenpreis organisiert. Auch hier kann man mit 97 Teilnehmern beim letzten Essen von einem Erfolg sprechen. Im Herbst werden dann noch nach Bedarf und Wetter sogenannte Dämmerungswanderungen und das abschließende Wander-Closing organisiert. Nicht zu vergessen die gut besuchte Glühweinwanderung, meist im Februar. Zum kostenlosen Mitwandern ist jeder herzlich eingeladen, wie der Verein mitteilt. Und natürlich suche der Verein auch neue Mitglieder. Bei einem Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat sollten die Kosten kein Hinderungsgrund sein.