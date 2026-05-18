Erinnerung an Birkenfelder Walter Göhl wäre am 18. Mai 100 Jahre alt geworden Karsten Schultheiß 18.05.2026, 06:00 Uhr

i Walter Göhl wäre heute 100 geworden. Reiner Drumm

Hundert Jahre alt wäre Walter Göhl am 18. Mai geworden. Der streitbare Lokalpolitiker starb aber im Jahre 2022. Seine von ihm restaurierte Feckweiler Ölmühle am Schemelsbach ist verwaist, seine Erben wollen verkaufen.

Seinen 100. Geburtstag hätte am heutigen Montag, 18. Mai, Walter Göhl, gefeiert. Aber der streitbare Intellektuelle starb am 17. August 2022 mit 96 Jahren. Bis ins hohe Alter erfreute sich der gebürtige Kirchberger, der in Birkenfeld beruflich, privat und politisch Wurzeln schlug, geistig und körperlich bester Gesundheit und sprühte vor Ideen, Tatendrang und Schaffenskraft.







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