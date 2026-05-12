Abkühlung, Action und Entspannung: Das idyllisch gelegenene Waldfreibad Idarwald startet am Freitag, 15. Mai, in die Saison.
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Das Waldfreibad Idarwald in Rhaunen ist ab Freitag, 15. Mai, wieder ein attraktives Ziel für Wasserratten, Familien und Sonnenhungrige. Das Bad der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen bietet ein beheiztes Schwimmbecken mit integriertem Sprungbereich, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutschbahn sowie ein großes Kinderplanschbecken mit mehreren Wasserattraktionen.