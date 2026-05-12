Badespaß im Idarwald
Waldfreibad Rhaunen startet in die Saison
Das Waldfreibad Idarwald in Rhaunen bietet mit Schwimmerbecken, Rutsche und Kinderbereich beste Bedingungen für die Freibadsaiso
Das Waldfreibad Idarwald in Rhaunen bietet mit Schwimmerbecken, Rutsche und Kinderbereich beste Bedingungen für die Freibadsaison - jetzt fehlt nur noch das richtige Wetter.
Sebastian Schmitt

Abkühlung, Action und Entspannung: Das idyllisch gelegenene Waldfreibad Idarwald startet am Freitag, 15. Mai, in die Saison.

Lesezeit 1 Minute
Das Waldfreibad Idarwald in Rhaunen ist ab Freitag, 15. Mai, wieder ein attraktives Ziel für Wasserratten, Familien und Sonnenhungrige. Das Bad der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen bietet ein beheiztes Schwimmbecken mit integriertem Sprungbereich, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutschbahn sowie ein großes Kinderplanschbecken mit mehreren Wasserattraktionen.

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