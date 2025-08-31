Auf Fotos, in Dokumenten und Erzählungen eines Engagierten der ersten Stunde konnten Gäste Einblicke in die Vergangenheit gewinnen. Dabei bot das Rahmenprogramm mit der Feuerwehrkapelle Rhaunen Abwechslung.

Das Waldfreibad Idarwald ist nicht nur ein Ort zum Schwimmen, sondern ein Stück Heimatgeschichte. Am Samstag feierten Hunderte Gäste bei einem bunten Sommerfest das 50-jährige Bestehen des Bades – trotz kurzer Schauer am Vormittag herrschte ab Mittag beste Stimmung. „Für die Bevölkerung liegt uns dieses Freibad am Herzen. Es ist das letzte Stück Luxus, das wir uns noch leisten können“, sagte Verbandsbürgermeister Uwe Weber in seiner Festansprache. Ein großes Dankeschön richtete er an Bademeister Victor Dick und sein Team, die das Bad seit vielen Jahren in Schuss halten.

Unter den Gästen waren auch Webers Amtsvorgänger Wolfgang Becker und Georg Dräger, die sich gerne an ihre eigenen Freibadzeiten erinnerten. Weber betonte: „Der Verbandsgemeinderat steht geschlossen hinter dem Bad. Auch nach der Fusion bleibt es ein Freibad. Ich hoffe sehr, dass auch mein Nachfolger weiter hinter dem Idarwaldbad stehen wird.“

Einblicke in die Geschichte des Waldfreibads Idarwald

Für besonderen Glanz sorgte der Blick in die Geschichte: Heiner Schneider, letzter lebender Mitstreiter der sechsköpfigen Initiative für das Waldfreibad von 1972, hatte Schautafeln vorbereitet und historische Fotos beigesteuert. Eines davon zeigt ihn selbst als Fünfjährigen im Jahr 1943 im alten Schwimmbad, das sich damals unterhalb des Friedhofs befand. „In zehn Jahren könnten wir sogar 100 Jahre Schwimmbadgeschichte in Rhaunen feiern“, sagte Schneider schmunzelnd. Er erinnerte daran, dass der Bau des heutigen Waldfreibades 1974 mit dem Spatenstich begann. Schon 1975 konnten die ersten Schwimmer ins Becken, 1976 wurde das Bad offiziell eingeweiht. Geplant war ein Kostenrahmen von 1,2 Millionen Mark – am Ende standen 1,8 Millionen Mark zu Buche.

i Ein Kämpfer für das Freibad der ersten Stunde, Heiner Schneider, präsentierte historische Schautafeln und erinnerte an den Bau des Waldfreibades vor 50 Jahren Sebastian Schmitt

Doch die Wurzeln reichen noch weiter zurück: Bereits 1938 war im Idarbachtal ein erstes Freibad entstanden, das für rund 50.000 Reichsmark erbaut wurde. Über 15.000 Arbeitsstunden leisteten die Menschen damals, um ein Becken mit Planschbereich und Vorwärmebecken zu schaffen. 1969 jedoch musste diese Anlage wegen hygienischer Mängel geschlossen werden. Lange schien ein Neubau unmöglich, da die Ortsgemeinde hoch verschuldet war. Erst durch das Engagement einer kleinen Bürgergruppe um Urban Carl, Peter Christ, Gregor Grün, Rudolf Helffenstein, Werner Schmidt und Heiner Schneider nahm das Projekt Gestalt an. Mit Spenden, Sachleistungen und einem Landesdarlehen über 330.000 Mark wurde der Traum doch noch Realität.

Pläne für die Zukunft des Waldfreibads

Auch die Zukunft des Waldreibads Idarwald wurde in den Blick genommen: Als nächstes Projekt stehe die Erneuerung der Filteranlage an, die seit 50 Jahren ihren Dienst verrichtet, wie die Verbandsgemeinde mitteilte. Rund 500.000 Euro würden dafür benötigt.

Musikalisch gestaltete die Feuerwehrkapelle Rhaunen unter Leitung von Frank Simon das Rahmenprogramm. Unter dem Motto „Blassmussig – die dicke Backemusik“ unterhielten die Musikerinnen und Musiker die Gäste. Für das leibliche Wohl sorgten gleich mehrere Vereine: Die Brettpiraten um Steffen Franzmann und Kevin Klein boten handgemachte Hamburger an. „Mittags hat es dann richtig angezogen – am Ende war es ein sehr erfolgreicher Tag in einer sehr schönen Location“, zogen sie ein positives Fazit. Der TuS Rhaunen übernahm die Getränkeversorgung.

i Mit schwungvollen Klängen: Die Feuerwehrkapelle Rhaunen unter Leitung von Frank Simon sorgte beim Jubiläumsfest für beste Stimmung. Sebastian Schmitt

Am Infostand der VG-Werke gab es spannende Einblicke in die Arbeit der Verwaltung. Werkleiter Markus Stumm, Ricarda Schröder, Maren Hoffmann-Schmidt und Anna Baumgärtner hielten für die jungen Gäste Mitmachspiele bereit. Trotz eines kleinen Regenschauers ließen sich die Kinder nicht bremsen: Einige von ihnen nutzten den Dreimeter-Sprungturm unermüdlich. Besonderer Dank seitens der VG-Verantwortlichen galt Hermann Schuck, der durch seine Archivarbeit viele historische Informationen beisteuerte.

Auch wenn die Organisation sich noch etwas mehr Zulauf gewünscht hätte – die Temperaturen von nur rund 21 Grad hielten manchen vom Besuch ab –, war es doch ein gelungenes Fest. Viele Gäste verweilten lange, blätterten in alten Dokumenten und tauschten Erinnerungen aus.