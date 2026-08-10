Fünf Hektar in Flammen
Waldbrand in Schwollen fordert Feuerwehrleute erneut
Waldbrand in Schwollen. Die Drohnenaufnahme zeigt die Dimension des Brandes.
Waldbrand in Schwollen. Die Drohnenaufnahme zeigt die Dimension des Brandes.
Christian Schulz. Hosser

Fünf Hektar standen in Flammen: Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Birkenfeld mussten zu einem Großeinsatz nach Schwollen ausrücken. Durch die Drohnenstaffel konnte das Brandgebiet aus der Luft kontrolliert und nach Glutnestern abgesucht werden.

Lesezeit 2 Minuten
Nur einen Tag nach dem tödlichen Wohnungsbrand in Birkenfeld mussten die Feuerwehren der VG Birkenfeld erneut zu einem Großeinsatz ausrücken. Was am Weiherweg in Schwollen zunächst als kleinerer Flächenbrand gemeldet worden war, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem größeren Wald- und Vegetationsbrand.
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