Ein Brand im steilen Hang bei Berschweiler mobilisierte zahlreiche Feuerwehren. Schwieriges Gelände und Glutnester machten das Löschen zur Herausforderung.
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Ein Waldbrand zwischen Berschweiler und Fischbach hat am Freitag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 10 Uhr wählte eine Autofahrerin den Notruf, nachdem sie in Höhe des alten Klärwerks Rauch und Flammen entdeckt hatte. Binnen weniger Minuten trafen die Feuerwehren aus Fischbach und Bergen sowie erste Tanklöschfahrzeuge aus Herrstein ein.