Feuer bei Berschweiler Waldbrand: Feuerwehr ist schnell zur Stelle Sebastian Schmitt 24.07.2026, 12:27 Uhr

i Die Drohnenaufnahme zeigt das Ausmaß des Waldbrandes: Rund 650 Quadratmeter Wald- und Buschfläche wurden ein Raub der Flammen. Sebastian Schmitt

Ein Brand im steilen Hang bei Berschweiler mobilisierte zahlreiche Feuerwehren. Schwieriges Gelände und Glutnester machten das Löschen zur Herausforderung.

Ein Waldbrand zwischen Berschweiler und Fischbach hat am Freitag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 10 Uhr wählte eine Autofahrerin den Notruf, nachdem sie in Höhe des alten Klärwerks Rauch und Flammen entdeckt hatte. Binnen weniger Minuten trafen die Feuerwehren aus Fischbach und Bergen sowie erste Tanklöschfahrzeuge aus Herrstein ein.







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