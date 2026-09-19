Feuerwehrtag in Veitsrodt
Waldbrände bringen neue Herausforderungen für Einsätze
In Veitsrodt erhielten Michael Vochtel (Feuerwehr Herrstein-Niederwörresbach), Karl-Georg Giloy (Hettenrodt), Hans-Jörg Ballat u
In Veitsrodt erhielten Michael Vochtel (Feuerwehr Herrstein-Niederwörresbach), Karl-Georg Giloy (Hettenrodt), Hans-Jörg Ballat und Frank Schmidt (beide Mittelreidenbach) sowie Horst Stumm-Gebert (Sulzbach-Bollenbach) das goldene Feuerwehrehrenzeichen mit Eichenlaubkranz.
Carsten Weiand. Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

Rund 600 Feuerwehrfrauen und -männer waren zum Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen eingeladen. Neben Beförderungen, Ehrungen und Verabschiedungen gab Wehrleiter Nils Heidrich zudem auch einen Überblick über die jüngsten Einsätze.

Lesezeit 2 Minuten
Gut besucht war der diesjährige Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen in der Markthalle Veitsrodt. An diesem Tag stehen die rund 600 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der VG im Vordergrund.Zu Beginn begrüßte VG-Bürgermeister Markus Schulz neben den Feuerwehrangehörigen auch die zahlreich erschienenen Ehrengäste.
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