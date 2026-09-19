Waldbrände bringen neue Herausforderungen für Einsätze

Rund 600 Feuerwehrfrauen und -männer waren zum Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen eingeladen. Neben Beförderungen, Ehrungen und Verabschiedungen gab Wehrleiter Nils Heidrich zudem auch einen Überblick über die jüngsten Einsätze.

Gut besucht war der diesjährige Feuerwehrtag der Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen in der Markthalle Veitsrodt. An diesem Tag stehen die rund 600 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner der VG im Vordergrund.

Zu Beginn begrüßte VG-Bürgermeister Markus Schulz neben den Feuerwehrangehörigen auch die zahlreich erschienenen Ehrengäste.