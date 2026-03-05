VG-Rat Herrstein-Rhaunen Wahlkampf: Kritik an vollmundigen Ankündigungen Kurt Knaudt 05.03.2026, 13:00 Uhr

„Spurwechsel“ hat der unabhängige Bürgermeisterkandidat Christian Schwinn seinen Wahlkampf überschrieben. Das missfällt der Konkurrenz. Das wurde bei den Haushaltsreden in der VG-Ratssitzung in Hellertshausen deutlich.

In der Debatte zum Haushalt 2026, den der Verbandsgemeinderat Herrstein-Rhaunen in seiner jüngsten Sitzung im Gemeindehaus in Hellertshausen bei sechs Gegenstimmen der Fraktion Freie Wähler Pro Hunsrück absegnete, verzichteten die beiden Bürgermeisterkandidaten Stephan Dreher (CDU) und Markus Schulz (SPD) als Sprecher der stärksten Fraktionen auf gegenseitige Angriffe.







