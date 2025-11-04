Baumholder: Neue Westrichhalle Wärmetauscher werden mit Kran im Stadtweiher versenkt 04.11.2025, 18:13 Uhr

i Am vergangenen Donnerstag sind fünf Wärmetauscher für die Heizung der neuen Westrichhalle im Baumholderer Stadtweiher mit Unterstützung der DLRG versenkt worden. Günter Heinz

Aufsehenerregend war der Kraneinsatz am Weiher allemal. Mit Unterstützung der DLRG sind die Wärmetauscher für die neue Heizungsanlage der Westrichhalle versenkt worden. Doch es muss trocken bleiben, damit die Dachdecker ihre Arbeit beenden können.

Die Arbeiten am Neubau der Westrichhalle in Baumholder schreiten voran: Mit einem großen Kran und der Unterstützung der DLRG sind am vergangenen Donnerstag fünf Wärmetauscher für die Heizungsanlage des Neubaus mitten im Weiher versenkt worden. „Wir haben 30 Meter vom Ufer entfernt eine erste Boje gesetzt, damit der Kranfahrer eine Orientierung hatte, wo die Wärmetauscher versenkt werden“, berichtete Günter Heinz.







