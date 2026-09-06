Feuerwehr Idar-Oberstein Wache 4 lädt zum Tag der Offenen Tür Christian Schulz 06.09.2026, 18:00 Uhr

i Beim diesjährigen Tag der offenen Tür der Feuerwache 4 wird es unter anderem eine Vorführübung der Jugendfeuerwehr geben. HOSSER. Hosser

Die Idar-Obersteiner Feuerwache 4 lädt zum Tag der Offenen Tür. Am Samstag, 12. September wird ab 13 Uhr einiges für Interessierte und vor allem Kinder geboten. Ab 18 Uhr gibt es hausgemachte Pizza und ab 20 Uhr Musik.

Die Feuerwache 4 der Stadt Idar-Oberstein lädt am Samstag, 12. September, ab 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Auf die Besucher wartet ein Programm für die ganze Familie. Höhepunkt ist die allseits beliebte Fahrzeugschau, bei der neben bekannten Einsatzfahrzeugen auch das neue Tanklöschfahrzeug 3000 auf Unimog-Basis besichtigt werden kann.







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