Das Gymnasium Birkenfeld soll nach dem Juden Alexander Lewin umbenannt werden, so zumindest ein Vorschlag der Schule. Doch im Schulträgerausschuss gingen die Meinungen darüber auseinander. Doch der Name braucht breiten Konsens.
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Die unter anderem vom Landrat vorgebrachten Bedenken gegen die Idee, das Gymnasium Birkenfeld nach Alexander Lewin zu benennen, waren im Schulträgerausschuss nicht zu überhören. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Alexander Lewin ein Jude war, der in Auschwitz ermordet wurde.