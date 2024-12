Tierpark in Birkenfeld Vorstand wird wiedergewählt Karl-Heinz Dahmer 10.12.2024, 15:00 Uhr

i Auf den neuen und alten Vorstand des Tierparks in Birkenfeld warten viele Aufgaben. Gerhard Ding

Der Tierpark in Birkenfeld hat finanzielle und strukturelle Probleme. Große Aufgaben kommen somit auf den Vorstand zu. Zusätzlich ermittelt die Staatsanwaltschaft aktuell gegen den ebenfalls wiedergewählten Tierpark-Vorsitzenden Bernhard Alscher.

Aus dem 2022 gewählten Notvorstand des Tierparks am Rand von Birkenfeld ist ein Gremium geworden, das auch für die nächsten zwei Jahre in der Verantwortung ist: In der Jahreshauptversammlung vor wenigen Tagen wurde die komplette Spitze mit Bernhard Alscher als Vorsitzendem wiedergewählt.

