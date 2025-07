Zunächst musste der Vorsitzende Richter am Amtsgericht, Johannes Pfeifer, feststellen, dass der Angeklagte wieder einmal unentschuldigt nicht erschienen war. Bereits im Mai 2025 war er grundlos einer Hauptverhandlung wegen eines Überfalls auf einen Gastwirt in der Idarer Fußgängerzone (Tatzeit: September 2024) ferngeblieben. Das Verfahren wurde deshalb abgetrennt und konnte im Mai 2025 nur gegen den geständigen Mittäter rechtskräftig zu Ende gebracht werden.

Der hatte damals einen möglichen Grund für das Fernbleiben genannt: Sein Komplize stand seinerzeit noch unter Bewährung und musste mit dem Widerruf einer früher verhängten Freiheitsstrafe wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Aus diesem Grund sei er selbst absprachegemäß in die Rolle des Haupttäters geschlüpft, um so für seinen Kumpel Schlimmeres abzuwenden. Keinesfalls die beste Idee, denn aufgeschoben bleibt nicht aufgehoben – auch wenn die Mühlen der Justiz zuweilen nur langsam mahlen. Die damals versäumte Verhandlung wird jetzt, gut zwei Monate später, vor dem Jugendschöffengericht Idar-Oberstein nachgeholt...

Jener gescheiterte Überfall auf den Gastwirt war Ausgangspunkt für das nächste Strafverfahren gegen den Mann: Besitz von kinder- und jugendpornografischen Inhalten. Die Kripo Idar-Oberstein hatte die beiden verhinderten Ganoven nach heftigem Widerstand des Überfallenen und deren überstürzter Flucht trotz Maskierung identifizieren können. Was folgte, waren Festnahmen und Durchsuchungen.

Anhand der Bekleidung und den Aussagen des damaligen Tatopfers konnten die Kriminalisten die zwischen den Tätern vereinbarte tatsächliche Rollenverteilung beim Überfall entschlüsseln. Der, der sich nur als „Mitläufer“ auszugeben gedachte, war wohl der Haupttäter. Mehr noch: Bei der Auswertung seines Mobiltelefons fand die Kripo dann auch noch Kinder- und Jugendpornografie der übelsten Sorte.

Jugendrichter Pfeifer machte knallhart Nägel mit Köpfen: Falls der Angeklagte nach der fast obligatorischen viertelstündigen Wartezeit nicht erscheine, werde er Haftbefehl erlassen. Dann verlaufe der Weg in den Sitzungssaal zum nächsten Termin halt über die Jugendstrafanstalt Schifferstadt – und in Begleitung von Justizbeamten.

Polizei gabelt den Angeklagten tatsächlich auf

Eine unmissverständliche Ankündigung an seinen Verteidiger Andreas Kaiser (Bad Kreuznach), der die unerfreuliche Botschaft nur schulterzuckend zur Kenntnis nehmen konnte. Denn auch er hatte keinen Kontakt zu seinem Mandanten. Gleiches teilte der Vertreter der Jugendgerichtshilfe bei der Stadt Idar-Oberstein mit, der zum Angeklagten ebenfalls keinen Gesprächsfaden hatte. Lediglich die anwesende Bewährungshelferin wusste von E-Mail-Kontakten zu berichten.

Als letzter Versuch sollte die Polizei quasi die „letzte Ausfahrt“ vor dem ansonsten absehbaren direkten Weg Richtung Jugendstrafanstalt vorbereiten. Die Beamten machten sich unverzüglich auf die Suche nach dem Angeklagten. Was in der Kürze der Zeit nicht möglich schien – die Polizisten wollten sich jedenfalls nicht erfolglos bitten lassen. Und sie gabelten ihn tatsächlich auf.

So konnte der Prozess mit gut einstündiger Verspätung doch noch starten. Die postalisch zugestellte Vorladung zum Prozesstermin habe den Angeklagten nicht erreicht – der Vater soll die Briefpost angeblich nicht weitergereicht haben, so die Antwort des Angeklagten auf Nachfrage des ungehaltenen Jugendrichters. Nach kurzer Besprechung mit seinem Strafverteidiger wurde er immerhin zugänglich: Er wolle sich zur Person und zum Tatvorwurf einlassen.

Angeklagter distanziert sich von Smartphone-Videos

Die von Staatsanwältin Christine Willenbacher verlesene Anklageschrift hatte es in sich: Auf dem Smartphone des Angeklagten fand die Kripo sage und schreibe 507 Fotos und Videos mit zum Teil schlimmster Kinder- und Jugendpornografie. Die von der Staatsanwältin beispielhaft verlesene inhaltliche Bild- und Videobeschreibung ließ einem beim Zuhören das Blut in den Adern gefrieren, wie Vorsitzender Richter am Landgericht, Volkmar Broszukat, solche an Perversität nicht mehr zu überbietende Grausamkeiten in einem anderen Prozess einmal treffend bilanziert hatte.

Angeblich auch zu viel für den Angeklagten, der sich vom gewollten Besitz dieser hochkriminellen Schmuddelszenen in seiner ersten persönlichen Stellungnahme vor Gericht distanzierte. Es sei ihm in Chats auf der Plattform Telegram „untergeschoben worden“. Kann man die Fülle von Hunderten brutalster Sexszenen so nebenbei fremdgespeichert beziehen? Fällt so etwas in der Bildergalerie nie ins Auge eines angeblich unbedarften Betrachters, und würde angesichts der breiten Diskussion in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft nicht sofort eine Reaktion zum Löschen hervorrufen? Alles schwer zu glauben. Es schrie förmlich nach einer Beweissystematik durch IT-Forensiker als sachverständigem Zeugen, bei der die als Zeugin gehörte Sachbearbeiterin der Kripo allerdings nicht weiterhelfen konnte.

Und schon tauchte in der laufenden Urlaubszeit das nächste Problem auf: Hauptverhandlungen in Strafprozessen dürfen in einem solchen Zeitfenster eines beginnenden Verfahrens längstens für drei Wochen unterbrochen werden. „Taktisch“ eingeschobene sogenannte „Sprungtermine“ hätten auch keine Sicherheit geboten, dass die Hauptverhandlung mit den gleichen Prozessbeteiligten hätte fortgesetzt und zu Ende gebracht werden können. Es war eine absehbare Entscheidung des Vorsitzenden, vorzeitig die Reißleine zu ziehen und mit der Hauptverhandlung – wie vom Gesetzgeber in Paragraf 229 Strafprozessordnung geregelt – am 2. Oktober 14 Uhr, komplett neu zu beginnen.