Eigentlich hätte schon vor fünf Jahren gefeiert werden sollen, als das 25-Jährige anstand. Da machte aber die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. So wurde das „Frauenfußballfest“ am Samstag nachgeholt. Dazu reiste ein prominenter Ehrengast an.

30 Jahre DSG Breitenthal – das wurde am Samstag rund um den Sportplatz ausgiebig beim Frauenfußballfest gefeiert. Dazu reiste auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer an. Und zwar nicht nur, um eine Rede zu halten und die Ehrungen vorzunehmen – der Landesvater kam schon lange vor dem eigentlichen Festakt und schaute sich das Spiel der Ersten DSG-Mannschaft gegen Ingelheim an. Das verloren die Breitenthaler Frauen zwar mit 1:3, verpassten damit den Turniersieg, das hinderte sie aber nicht am ausgiebigen Feiern.

Denn dazu bestand ja auch wirklich Anlass, schließlich war die DSG vor 30 Jahren der erste reine Frauenfußballverein in Rheinland-Pfalz. Frauenfußball gab es auch anderswo bereits, auch sehr erfolgreich, etwa in Wörrstadt und Bad Neuenahr. Aber ein reiner Frauenfußballverein – das gab es nur im Hunsrück. Das war auch der Hintergrund für den Besuch Schweitzers - und vielleicht auch, dass die Fest-Initiatorin und langjährige Vorsitzende Heike Bank einst in der Staatskanzlei arbeitete und Kathrin Claßen-Meier, Torfrau der 1. Mannschaft mit einem einsamen Einsatzrekord von 566 (!) Spielen, im Mainzer Sozialministerium tätig ist.

i Mit der Ehrennadel in Gold zeichnete Ministerpräsident Alexander Schweitzer Aktive und Spielerinnern der DSG Breitenthal aus, die seit Anbeginn im Verein sind oder seit mindestens 20 Jahre in der Mannschaft kicken. Stefan Conradt

„Wir fühlten uns bevormundet und wollten nicht, dass andere über unsere Geschicke bestimmen“, erläuterte Heike Bank die Gründe für den damaligen Schritt. Mittlerweile gibt es aber wieder eine enge Kooperation mit dem Mutterverein TuS Breitenthal-Oberhosenbach. Seit 2019 spielen die Frauen wieder auf der wunderschön gelegenen Anlage oberhalb des Dorfes, wo derzeit eine Gebäudeerweiterung geplant ist. Und beim Fest übernahm der TuS die Bewirtung.

Eigentlich ist die Geschichte der „Bräneler“ Kickerinnen sogar noch viel länger als 30 Jahre: Schon 1985 gab es dort ein Hobbyfrauenteam, ebenso wie in Oberhausen bei Kirn. 1995 besiegelte man dann die Zusammenarbeit als DSG Breitenthal/Oberhausen. Später folgten Kooperationen mit Mackenrodt und Niederhambach, wo ebenfalls Frauen Fußball spielten.

i Zwei der DSG-Rekordspielerinnen: Kathrin Claßen-Meier (links, 566 Einsätze) und Anja Klein (rechts, 482 Einsätze und 393 Tore). Joachim Kohlhaas

Seit Beginn absolvierten die DSG-Kickerinnen mehr als 14.500 Spiele und setzten fast 250 Spielerinnen ein. In der Festschrift gibt eine eindrucksvolle Tabelle Auskunft über alle (!) eingesetzten Spielerinnen – und da kommt man aus dem Staunen nicht heraus: Etwa über die 566 Einsätze von Torfrau Kathrin Claßen-Meier, die auch noch zehn Tore per Elfmeter beisteuerte und immer noch in der Ersten spielt.

Blick in die Chronik

Im Juni 1989 wird die ersten „Damen“-Mannschaft der DSG Breitenthal/Oberhausen gemeldet. Sie wird auf Anhieb Bezirkspokalsieger und Meister der Bezirksliga Nahe mit 24:0 Punkten und 101:7 Toren. 1993 kommt eine 1B-Mannschaft hinzu. 1994 gewinnen die Frauen aus Bränel den Verbandspkal und qualifizieren sich für die erste Runde des DFB-Pokals, wo man im August 1994 erwartungsgemäß mit 2:7 verliert. Der Verein DSG Breitenthal wird am 14. April 1995 in der Mörschieder Kultkneipe „Heuwägelchen“ gegründet, Kerstin Bank wird erste Vorsitzende. 1997 wird das Team Meister der Verbandsliga und steigt in die Oberliga Südwest auf.

In der Saison 2001/02 wird die DSG Meister der Oberliga Südwest und steigt in die Regionalliga auf. Es folgt der Abstieg 2005, der Wiederaufstieg 2007, der erneute Abstieg 2009. Nach der Verbandsligameisterschaft 2010 verzichtet man - wie schon 2006 - aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg. Im Januar 2024 gewinnt das Team zum vierten Mal das SWFV-Hallenmasters.

Ebenfalls mehr als 500 Spiele weist Sandra Reichard auf: 506. Und auch Anja Klein (482) und Alexandra Seitz (468) haben eine riesige Anzahl an Spielen absolviert. In der Torschützenliste liegt Anja Klein mit 393 Treffern weit vorne, Sandra Reichard (209) und Alexandra Seitz (177) folgen. Sie alle und noch viel mehr Spielerinnen wurden in einer Ehrungsrunde ausgezeichnet. Viele der ehemaligen Spielerinnen liefen am Nachmittag beim „Oldies“-Spiel der Ü32 auf.

Trainer hatten einen Extratisch

Zum Frauenfußballfest waren auch etliche der Trainer angereist, die die Mannschaften in all den Jahren betreuten – etwa Martin Fey und Oliver Hebel. Für sie war eigens ein Extratisch reserviert. Derzeit betreut Julian Mach die Mannschaft.

Alexander Schweitzer sagte, er sei froh, „dass ich bei diesem Fest dabei sein durfte“. Die DSG-Frauen seien Pionierinnen des Frauenfußballs in Rheinland-Pfalz und Vorbilder für ehrenamtliches Engagement: „Es ist spürbar, dass Ihr hier eine einzige große Familie seid.“ Die DSG-Vorsitzende Tabea Hartmann sprach von einem „emotionalen Tag des Wiedersehens - es ist herzergreifend!“

Landrat Miroslaw Kowalski outete sich als Fan des Frauenfußballs: „Ich habe bei der EM fast jedes Spiel geschaut.“ Er erinnerte daran, dass Frauenfußball in Deutschland bis in die 1970er-Jahre verboten war. Von VG-Bürgermeister Uwe Weber, selbst „e halwer Bräneler“, gab es die Empfehlung: „Macht weirer so.“ Weitere Grußworte sprachen Axel Rolland im Namen des Südwestdeutschen Fußballverbandes und des Fußballkreises, Mario Brunner vom Frauen- und Mädchenausschuss des SWFV, Ortsbürgermeister Ulrich Peter und Thorsten Schneider von der JSG Hunsrücker Land, der eine Zeitkapsel überreichte, in der die Besucher ihre Glückwünsche und Wünsche an die DSG stecken sollten.

i Ehrungen gab es beim Jubiläumsfest auch für die Initiatorin Heike Bank (rechts, Silberne Ehrennadel SWFV). Alexandra Seitz bekam die Nadel in Bronze und wurde zum Ehrenmitglied der DSG ernannt, und Christian Cullmann - neben Joachim Kohlhaas einziger Mann im Vorstand und "Mädchen für alles") wurde von Axel Rolland als Kreisehrenamtsträger 2026 ausgezeichnet. Stefan Conradt

Gemeinsam mit dem Landesvater zeichneten Heike Bank und die aktuelle DSG-Vorsitzende Tabea Hartmann schließlich mehr als 30 Vereinsmitglieder und Aktive mit Ehrennadeln aus, die seit Anbeginn im Verein sind oder seit mindestens 20 Jahre in der Mannschaft kicken (weiterer Bericht folgt).

Geehrt wurde auch Initiatorin Heike Bank, sie erhielt ebenso wie Anja Klein die Silberne Ehrennadel des SWFV aus der Hand von Axel Rolland. Alexandra Seitz bekam diese Nadel in Bronze und wurde zudem zum Ehrenmitglied der DSG ernannt. Und Christian Cullmann - neben Joachim Kohlhaas einziger Mann im Vorstand und „Mädchen für alles“ - wurde von Rolland schon mal als Kreisehrenamtsträger 2026 benannt: „Die DFB-Uhr ist auf dem Weg.“