Jazztage und Theater Vorfreude auf bunten Kultur-Sommer in Idar-Oberstein Vera Müller 29.04.2026, 12:00 Uhr

i Die Vorfreude auf die Jazztage im Juni ist groß. Das Programm hat eine Menge zu bieten. Hosser. HOSSER

Jetzt hoffen wir einfach mal auf herrliches Sommerwetter, damit die vielen geplanten Kultur-Veranstaltungen in Idar-Oberstein auch unter freiem Himmel stattfinden können. Die Vorbereitungen laufen.

Ein bunter Kultursommer steht den Idar-Obersteinern bevor, wie in der Sitzung des städtischen Kulturausschusses deutlich wurde. Kulturreferentin Annette Strohm erläuterte den aktuellen Planungsstand der kommenden Festivals Jazztage, Theatersommer und Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheater-Festival.







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