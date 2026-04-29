Jetzt hoffen wir einfach mal auf herrliches Sommerwetter, damit die vielen geplanten Kultur-Veranstaltungen in Idar-Oberstein auch unter freiem Himmel stattfinden können. Die Vorbereitungen laufen.
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Ein bunter Kultursommer steht den Idar-Obersteinern bevor, wie in der Sitzung des städtischen Kulturausschusses deutlich wurde. Kulturreferentin Annette Strohm erläuterte den aktuellen Planungsstand der kommenden Festivals Jazztage, Theatersommer und Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheater-Festival.