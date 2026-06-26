Kimberly Short mahnt
Vorfall in Idar-Oberstein: Gefahr durch Neugierige 
Nach einem Großeinsatz am Mittwoch folgte eine interne Einsatzbesprechung der Idar-Obersteiner Polizei.
Nach einem Großeinsatz am Mittwoch folgte eine interne Einsatzbesprechung der Idar-Obersteiner Polizei.
David Inderlied/dpa. picture alliance/dpa

„Für uns ist es wichtig, dass die Bürger eine Sensibilität für solche Einsätze entwickeln und Verständnis für polizeiliche Maßnahmen haben“, betont die Idar-Obersteiner Polizeichefin Kimberly Short nach einem Großeinsatz in Idar-Oberstein. 

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Die Aufregung war groß, Neugierige standen der Polizei beim Einsatz im Weg, brachten sich in Gefahr... Am Mittwochnachmittag war der Polizei Idar-Oberstein eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen im Stadtteil Oberstein gemeldet worden, bei der auch ein Gewehr eine Rolle spielte.

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