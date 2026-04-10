Training am Weiher Baumholder Vorbereitung auf die „Grenzerfahrung“ Stefan Conradt 10.04.2026, 17:00 Uhr

i Michael Schymura läuft für sein Leben gern. Michael Schymura

Michael Schymura läuft für sein Leben gern. Im August wartet auf ihn eine besondere Herausforderung: der Berliner Mauerweglauf mit 161 Kilometer. Da muss jetzt im Frühling viel trainiert werden – am liebsten am Baumholderer Weiher.

Für viele ist er schon jetzt ein außergewöhnlicher Ausdauersportler – doch für Michael Schymura ist Aufgeben keine Option. Während er sich auf den Berliner Mauerweglauf im August vorbereitet, absolviert der Kuseler einen besonderen Trainingslauf in der Region: 120 Kilometer, verteilt auf 160 Runden um den Baumholderer Weiher.







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