Training am Weiher Baumholder 
Vorbereitung auf die „Grenzerfahrung“
Michael Schymura läuft für sein Leben gern.
Michael Schymura läuft für sein Leben gern.
Michael Schymura

Michael Schymura läuft für sein Leben gern. Im August wartet auf ihn eine besondere Herausforderung: der Berliner Mauerweglauf mit 161 Kilometer. Da muss jetzt im Frühling viel trainiert werden – am liebsten am Baumholderer Weiher.

Lesezeit 2 Minuten
Für viele ist er schon jetzt ein außergewöhnlicher Ausdauersportler – doch für Michael Schymura ist Aufgeben keine Option. Während er sich auf den Berliner Mauerweglauf im August vorbereitet, absolviert der Kuseler einen besonderen Trainingslauf in der Region: 120 Kilometer, verteilt auf 160 Runden um den Baumholderer Weiher.

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