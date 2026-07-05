Hessische Soldaten gehörten zu den Kontingenten aus den bundesdeutschen Ländern, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf Seite der Briten gegen die Kolonisten kämpften. Ein Rückblick erinnert an die aus der Region stammenden Soldaten.
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Am 4. Juli feiern die Vereinigten Staaten von Amerika ihren 250. Gründungstag. Mit der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 trennten sie sich vom britischen Mutterland. Ein Jahr zuvor hatte der amerikanische Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) begonnen.