250 Jahre USA im Hunsrück Vor 250 Jahren: Von der Festung Rheinfels nach New York Erik Zimmermann 05.07.2026, 10:22 Uhr

i Die mächtige Festung Rheinfels bei St. Goar war – wie die Festung Ehrenbreitstein – als „Gibraltar des Rheins“ bekannt. Hier lag das Hessen-Kasselsche Regiment Wutginau in Garnison. 1776 brachen die Rheinfelser Soldaten in die Neue Welt auf, um die Engländer im Kampf gegen die amerikanischen Rebellen zu unterstützen. Erik Zimmermann

Hessische Soldaten gehörten zu den Kontingenten aus den bundesdeutschen Ländern, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf Seite der Briten gegen die Kolonisten kämpften. Ein Rückblick erinnert an die aus der Region stammenden Soldaten.

Am 4. Juli feiern die Vereinigten Staaten von Amerika ihren 250. Gründungstag. Mit der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 trennten sie sich vom britischen Mutterland. Ein Jahr zuvor hatte der amerikanische Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) begonnen.







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