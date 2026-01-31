Das Feuer brach in der Bäckerei Rörich aus – und dann nahm das Desaster des 1. Februar 1926 in Hottenbach seinen Lauf. Fünf Häuser brannten nieder, das Trauma der Familie Faller blieb in Erinnerung.
Der 1. Februar 1926 ist in der Hottenbacher Familie Faller bis heute ein Thema. An diesem Tag vor 100 Jahren kam es zu einem Großbrand im Dorf, dem zwei Wohnhäuser und drei Scheunen zum Opfer fielen. Die Hottenbacherin Erika Faller erinnert sich noch gut an die Erzählungen ihres Schwiegervaters Rudolf Faller (1904-1971), dessen Geburtshaus bis auf die Grundmauern niederbrannte.