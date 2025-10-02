Urlaubs-Tausch in Breitenthal
Von Tasmanien bis nach San Francisco
Gerlinde Wittko-Sckär und ihr Mann Fritz sitzen in ihrem gemütlichen Wintergarten, deren Vorzüge auch ihre jeweiligen Haustausch-Partner während ihrer Urlaube in Breitenthal genießen können.
Jens Fink

Fremde Betten, unbekannte Küchen, vertrautes Gefühl: Seit 40 Jahren tauscht ein Breitenthaler Paar sein Zuhause mit der Welt. Wie aus Urlauben Freundschaften werden – und warum sie nie wieder anders reisen wollen.

Lesezeit 3 Minuten
Für ihre Urlaube wünschen sich Gerlinde Wittko-Sckär und ihr Mann Fritz aus Breitenthal natürlich auch den entsprechenden Komfort. Doch statt teurer Hotels oder Appartements bevorzugen sie eine weitaus kostengünstigere Alternative: Seine Urlaube verbringt das Ehepaar in den Häusern und Wohnungen von ihnen zuvor völlig unbekannten Menschen.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-Zeitung

Top-News aus der Region