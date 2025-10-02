Fremde Betten, unbekannte Küchen, vertrautes Gefühl: Seit 40 Jahren tauscht ein Breitenthaler Paar sein Zuhause mit der Welt. Wie aus Urlauben Freundschaften werden – und warum sie nie wieder anders reisen wollen.

Für ihre Urlaube wünschen sich Gerlinde Wittko-Sckär und ihr Mann Fritz aus Breitenthal natürlich auch den entsprechenden Komfort. Doch statt teurer Hotels oder Appartements bevorzugen sie eine weitaus kostengünstigere Alternative:

Seine Urlaube verbringt das Ehepaar in den Häusern und Wohnungen von ihnen zuvor völlig unbekannten Menschen.