ÖPNV im Kreis Birkenfeld Von Optimierungen, Kürzungen und Rufbussen Peter Bleyer 30.10.2026, 11:27 Uhr

i ÖPNV Naheüberbauung Fotostudio Hosser. Hosser

Rufbus ist ein Wort, das man im Optimierungskonzept für den ÖPNV im Kreis Birkenfeld recht oft liest. Die Idee: statt leerer Busse eine zielgenaue Bedarfsdeckung.

Das ÖPNV-Angebot im Kreis Birkenfeld wird sich verändern – das heißt mitunter reduzieren. Dafür hat der Ausschuss für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) in seiner jüngsten Sitzung den Weg freigemacht. Vor allem auf der Nationalparklinie 890 sind größere Einsparungen vorgesehen, weil die Strecke zwischen Rhaunen und der Wildenburg gestrichen werden soll.







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