Spannende Lebensgeschichte Von Nordvietnam über Umwege nach Idar Stefan Conradt 16.01.2026, 11:00 Uhr

Die treuen Kunden des Wok in Idar müssen in Kürze für ein paar Wochen auf Speisen ihres Lieblings-Asiaten verzichten: Es wird renoviert. Inhaber Nguyen Thanh Hai (56) hat eine spannende Lebensgeschichte zu erzählen.

Seit 2011 gibt es den „Wok“ in Idar, Inhaber Nguyen Thanh Hai hat sich in diesen mehr als 14 Jahren einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Die müssen in Kürze für einige Wochen auf Speisen ihres Lieblings-„Chinesen“ verzichten: Ab Mitte Februar wird im kleinen Asia-Restaurant am Eingang der Idarer Fußgängerzone renoviert.







