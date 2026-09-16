Unsere guten Seelen Von der Gnade, am Idar-Obersteiner Himmel zu thronen Peter Bleyer 16.09.2026, 13:00 Uhr

i Rolf Henn (hinten) bei einem Flug mit Joachim Hammen in Barcelonnette/Südfrankreich Joachim Schmidt. Rolf Henn

Am Himmel zu thronen, ist für ihn eine Gnade. Seit vielen Jahrzehnten erobert Rolf Henn die Lüfte. Und gab seine Leidenschaft an zahlreiche Menschen weiter. Half ihnen dabei, selbst abzuheben.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Rolf Henn schon Mitglied des Aero-Clubs Idar-Oberstein. 1970 ist er eingetreten, damals war er gerade 13 Jahre alt. Den Verein sieht er als Ort des Miteinanders und der Gemeinschaft. Als Segelfluglehrer kann er dort seine Leidenschaft mit anderen teilen – das treibt ihn im Ehrenamt an.







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